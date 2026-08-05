Батарея смартфона страждає не через павербанк: які помилки роблять заряджання небезпечним

Смартфон заряджається від павербанка, павербанк в руках. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Павербанк часто використовують під час відключень електроенергії, подорожей або насиченого робочого дня. Проте безпечність такого заряджання залежить від якості зовнішнього акумулятора, кабелю та дій самого користувача.

Про те, як безпечно заряджати смартфон павербанком, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

Чи шкодить павербанк акумулятору смартфона

Сучасний смартфон можна заряджати павербанком так само часто, як і від звичайної розетки. Сам зовнішній акумулятор не прискорює зношення батареї, якщо він якісний і відповідає технічним характеристикам пристрою.

Найбільше на стан акумулятора впливають цикли заряджання, висока температура та використання неякісних аксесуарів.

Фахівці рекомендують вибирати павербанки перевірених виробників із захистом від перегрівання, короткого замикання, перенапруги та перезаряджання.

Дешеві моделі без належного контролю можуть подавати нестабільну напругу, що в окремих випадках здатне негативно вплинути на смартфон.

Як правильно заряджати телефон від павербанка

Для безпечного заряджання важливо використовувати справний і якісний кабель. Пошкоджений або надто дешевий аксесуар може спричинити повільне поповнення батареї, перегрівання чи нестабільну роботу пристрою.

Не варто чекати, поки телефон повністю розрядиться. Для сучасних літій-іонних акумуляторів оптимальним вважається підтримання заряду приблизно в межах від 20% до 80%.

Такі короткі підзаряджання допомагають зберегти ресурс батареї незалежно від того, використовується павербанк, розетка чи автомобільний зарядний пристрій.

Під час заряджання бажано уникати сильного нагрівання смартфона. Вимогливі ігри, відео у високій якості та важкі застосунки можуть підвищувати температуру акумулятора, що сильніше впливає на його довговічність, ніж саме джерело живлення.

Також потрібно перевірити, чи підтримує павербанк ті самі стандарти швидкого заряджання, що й смартфон. Це дозволить зробити процес швидшим і безпечнішим.

Не рекомендується користуватися зарядними пристроями із сумнівними характеристиками або завищеною потужністю без відповідних протоколів захисту.

Раніше Новини.LIVE писали, що залишати павербанк заряджатися на всю ніч може бути небезпечно для пристрою та користувача. Ризики особливо зростають у разі використання моделей великої місткості, зношених акумуляторів або неякісних зарядних аксесуарів.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час частих відключень електроенергії павербанк допомагає підтримувати заряд смартфона та інших гаджетів. Водночас під час його вибору важливо звертати увагу на якість пристрою та відповідність характеристик потребам користувача.