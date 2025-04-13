Apple намагається максимально диверсифікувати своє виробництво і переносить його до Індії

Apple рятується від мит Трампа — де тепер збиратимуть iPhone
Компанія Apple всіма силами тікає з Китаю, щоб скинути із себе митний тягар Дональда Трампа. І хоча президент США поки що скасував мита на комп'ютерну техніку, компанія не хоче ризикувати та перенаправляє виробництво та логістику.
Про це пише агенція Bloomberg.
Де тепер планує збирати свою продукцію Apple
Агенція повідомляє, що компанія вже зібрала в Індії iPhone на суму 22 мільярди доларів за останні 12 місяців, збільшивши виробництво майже на 60% порівняно з попереднім роком. Таким чином Apple продовжує політику диверсифікації виробництва поза Китаєм.
Зараз кожен п'ятий iPhone вироблено саме в Індії, стверджують джерела Bloomberg. Основна маса виготовлених в Індії iPhone збирається на заводі Foxconn Technology Group на півдні країни.
Агенція нагадує, що постачання iPhone з Індії до США прискорилися після того, як президент Дональд Трамп оголосив про свої плани щодо так званих "взаємних" тарифів. У Bloomberg зазначають, що зараз Apple буде все більше віддавати перевагу iPhone з індійського ланцюжка постачання для своїх клієнтів у США.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США встановили тарифи для низки країн. Однак, якщо хтось вважає, що вони зависокі, то від співпраці з Америкою можна відмовитись.
Також ми писали про те, що після оголошення Дональда Трампа про 90-денну паузу у запровадженні нових мит, статки найбагатших людей світу примножились. За день вони зросли на 304 млрд доларів.
Читайте Новини.LIVE!