Apple намагається максимально диверсифікувати своє виробництво і переносить його до Індії

Лінія з виробництва продукції Apple в Індії. Фото: Forbes

Компанія Apple всіма силами тікає з Китаю, щоб скинути із себе митний тягар Дональда Трампа. І хоча президент США поки що скасував мита на комп'ютерну техніку, компанія не хоче ризикувати та перенаправляє виробництво та логістику.

Про це пише агенція Bloomberg.

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Агенція повідомляє, що компанія вже зібрала в Індії iPhone на суму 22 мільярди доларів за останні 12 місяців, збільшивши виробництво майже на 60% порівняно з попереднім роком. Таким чином Apple продовжує політику диверсифікації виробництва поза Китаєм.

Зараз кожен п'ятий iPhone вироблено саме в Індії, стверджують джерела Bloomberg. Основна маса виготовлених в Індії iPhone збирається на заводі Foxconn Technology Group на півдні країни.

Агенція нагадує, що постачання iPhone з Індії до США прискорилися після того, як президент Дональд Трамп оголосив про свої плани щодо так званих "взаємних" тарифів. У Bloomberg зазначають, що зараз Apple буде все більше віддавати перевагу iPhone з індійського ланцюжка постачання для своїх клієнтів у США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США встановили тарифи для низки країн. Однак, якщо хтось вважає, що вони зависокі, то від співпраці з Америкою можна відмовитись.

Також ми писали про те, що після оголошення Дональда Трампа про 90-денну паузу у запровадженні нових мит, статки найбагатших людей світу примножились. За день вони зросли на 304 млрд доларів.