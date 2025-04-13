Apple пытается максимально диверсифицировать свое производство и переносит его в Индию

Линия по производству продукции Apple в Индии. Фото: Forbes

Компания Apple всеми силами бежит из Китая, чтобы сбросить с себя таможенное бремя Дональда Трампа. И хотя президент США пока отменил пошлины на компьютерную технику, компания не хочет рисковать и перенаправляет производство и логистику.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Агентство сообщает, что компания уже собрала в Индии iPhone на сумму 22 миллиарда долларов за последние 12 месяцев, увеличив производство почти на 60% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом Apple продолжает политику диверсификации производства вне Китая.

Сейчас каждый пятый iPhone произведен именно в Индии, утверждают источники Bloomberg. Основная масса изготовленных в Индии iPhone собирается на заводе Foxconn Technology Group на юге страны.

Агентство напоминает, что поставки iPhone из Индии в США ускорились после того, как президент Дональд Трамп объявил о своих планах по так называемым "взаимным" тарифам. В Bloomberg отмечают, что сейчас Apple будет все больше отдавать предпочтение iPhone из индийской цепочки поставок для своих клиентов в США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США установили тарифы для ряда стран. Однако, если кто-то считает, что они слишком высокие, то от сотрудничества с Америкой можно отказаться.

Также мы писали о том, что после объявления Дональда Трампа о 90-дневной паузе во введении новых пошлин, состояние самых богатых людей мира приумножились. За день они выросли на 304 млрд долларов.