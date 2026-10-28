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Головна Технології Apple представила MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном

Apple представила MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном

Ua ru
28 жовтня 2026 22:27
Apple оновила MacBook Pro: що змінилося в ноутбуках Getty Images
Генеральний директор Apple Джон Тернус використовує новий сенсорний MacBook Pro. Фото: Getty Images

Apple представила оновлені MacBook Pro із сенсорними OLED-дисплеями. У macOS компанія реалізувала підтримку керування дотиками, зокрема кругле меню, яке з’являється під час натискання на екран.

Про це повідомляється на офіційному сайті Apple, передає Новини.LIVE.

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Які характеристики отримали оновлені MacBook Pro

Нові ноутбуки мають підсвічений логотип Apple на кришці — його прибрали з MacBook у 2016 році. Корпус пристроїв став приблизно на 1 мм тоншим. MacBook Pro доступний із дисплеями діагоналлю 14,2 та 16,3 дюйма.

Apple представила MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном - фото 1
це люди тестують новий сенсорний MacBook Pro. Фото: Getty Images

Вага 14-дюймової моделі становить близько 1,4 кг, а 16-дюймової — 1,8 кг. Ноутбуки працюють на чипах M5 Pro та M5 Max, мають оновлену систему охолодження й підтримують до 128 ГБ об’єднаної пам’яті.

Пристрої оснащені аудіосистемою із шістьма динаміками, трьома портами Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe та роз’ємом для навушників. Вони підтримують підключення до чотирьох зовнішніх дисплеїв, а також Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.

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Акумулятор заряджається до 50% за 30 хвилин, а максимальний обсяг накопичувача становить 16 ТБ. Ціни стартують від 2899 доларів за 14-дюймову модель і від 3399 доларів за 16-дюймову.

Як повідомляли Новини.LIVE, Apple представила новий 14-дюймовий MacBook Pro із чипом M6. Ноутбук отримав 12-ядерні центральний і графічний процесори, підтримку Wi-Fi 7 та до 24 годин автономної роботи. За даними компанії, графічна продуктивність зросла до 30%, а швидкість виконання окремих завдань штучного інтелекту — до 25% порівняно з попереднім поколінням M5.

Як повідомляли Новини.LIVE, вибір між вживаним iPhone та новим Android залежить від пріоритетів покупця. Старіші флагмани Apple можуть приваблювати якістю відеозйомки, матеріалами корпусу та тривалою підтримкою iOS, тоді як нові Android-смартфони пропонують свіжий акумулятор, швидке заряджання й дисплеї з частотою оновлення до 120 Гц. Перед купівлею вживаного iPhone важливо перевірити стан батареї, дисплея, камер, Face ID, True Tone та корпусу, а також з’ясувати, чи замінювали компоненти.

Apple MacBook технології ноутбук macOS
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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