Генеральный директор Apple Джон Тернус пользуется новым сенсорным MacBook Pro. Фото: Getty Images

Apple представила обновленные MacBook Pro с сенсорными OLED-дисплеями. В macOS компания реализовала поддержку сенсорного управления, в частности круглое меню, которое появляется при нажатии на экран.

Об этом сообщается на официальном сайте Apple, передает Новини.LIVE.

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Какие характеристики получили обновленные MacBook Pro

Новые ноутбуки имеют подсвеченный логотип Apple на крышке — его убрали с MacBook в 2016 году. Корпус устройств стал примерно на 1 мм тоньше. MacBook Pro доступен с дисплеями диагональю 14,2 и 16,3 дюйма.

Вот как люди тестируют новый сенсорный MacBook Pro. Фото: Getty Images

Вес 14-дюймовой модели составляет около 1,4 кг, а 16-дюймовой — 1,8 кг. Ноутбуки работают на чипах M5 Pro и M5 Max, имеют обновленную систему охлаждения и поддерживают до 128 ГБ объединенной памяти.

Устройства оснащены аудиосистемой с шестью динамиками, тремя портами Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe и разъёмом для наушников. Они поддерживают подключение до четырёх внешних дисплеев, а также Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

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Аккумулятор заряжается до 50% за 30 минут, а максимальный объем накопителя составляет 16 ТБ. Цены начинаются от 2899 долларов за 14-дюймовую модель и от 3399 долларов за 16-дюймовую.

Как сообщали Новини.LIVE, Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6. Ноутбук получил 12-ядерные центральный и графический процессоры, поддержку Wi-Fi 7 и до 24 часов автономной работы. По данным компании, графическая производительность выросла до 30%, а скорость выполнения отдельных задач искусственного интеллекта — до 25% по сравнению с предыдущим поколением M5.

Как сообщали Новини.LIVE, выбор между подержанным iPhone и новым Android зависит от приоритетов покупателя. Старые флагманы Apple могут привлекать качеством видеосъемки, материалами корпуса и длительной поддержкой iOS, тогда как новые Android-смартфоны предлагают новый аккумулятор, быструю зарядку и дисплеи с частотой обновления до 120 Гц. Перед покупкой подержанного iPhone важно проверить состояние аккумулятора, дисплея, камер, Face ID, True Tone и корпуса, а также выяснить, заменялись ли какие-либо компоненты.