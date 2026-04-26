Чорнобиль у відеоіграх: 4 найкращі тайтли про Зону відчуження

ЧАЕС та колесо огляду у Прип'яті. Фото: кадр з гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl (зліва) та кадр з гри Chornobylite (справа)

26 квітня тема Чорнобиля знову повертається в центр уваги — не лише як сторінка великої трагедії, а й як простір, який глибоко вкорінився в сучасній культурі. У відеоіграх Прип'ять, ЧАЕС і сама Зона відчуження давно стали не просто локаціями, а сильним образом покинутості, тривоги й небезпеки, який складно сплутати з будь-яким іншим місцем.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl

Коли йдеться про ігри про Чорнобиль, саме S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl залишається головною і найочевиднішою точкою відліку. Саме вона зробила Зону відчуження культовим ігровим простором, у якому ЧАЕС, покинуті території й аномалії стали основою всієї атмосфери.

ЧАЕС у грі S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl. Фото: кадр з відео/YouTube

Гра не намагається бути документальною реконструкцією, але саме вона найсильніше закріпила в масовій культурі образ Чорнобиля як небезпечного, загадкового і майже живого місця.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Сучасне повернення до теми відбулося через S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ця гра знову поставила Чорнобиль у центр великого ігрового релізу й показала, що інтерес до Зони не зник навіть через багато років.

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: кадр з відео/YouTube

Тут уже відчувається інший технічний рівень, масштаб і подача, але сама суть лишається знайомою: Чорнобиль залишається місцем, де краса руїн постійно межує з небезпекою.

Chernobylite

Chernobylite — ще одна важлива гра, якщо говорити саме про Чорнобиль як про центральну тему. На відміну від серії S.T.A.L.K.E.R., тут акцент зроблено не лише на бойових елементах, а й на тривозі, особистій історії та майже фізичному відчутті покинутості.

ЧАЕС у грі Chornobylite. Фото: кадр з відео/YouTube

Гра особливо чіпляє тим, що намагається показати Зону не просто як територію пригод, а як місце з важкою емоційною вагою, де саме середовище тисне на гравця не менше, ніж будь-яка зовнішня загроза.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Якщо говорити не лише про ігри, повністю присвячені Чорнобилю, а й про найсильніші появи Прип'яті у відеоіграх загалом, то тут неможливо оминути Call of Duty 4: Modern Warfare. Саме місія в Прип'яті стала для багатьох гравців першим по-справжньому яскравим ігровим образом цього місця.

ЧАЕС у грі Call of Duty Modern Warfare Remastered. Фото: кадр з відео/YouTube

Це не гра про ЧАЕС у повному сенсі, але її епізод із Прип'яттю настільки запам'ятався, що давно живе окремо від самої кампанії як один із найвідоміших ігрових моментів, пов'язаних із Чорнобилем.

