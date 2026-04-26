Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 4 видеоигры, которые сделали Чернобыль культовым игровым местом

4 видеоигры, которые сделали Чернобыль культовым игровым местом

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 16:32
Чернобыль в видеоиграх: 4 лучших тайтлов о Зоне отчуждения
ЧАЭС и колесо обозрения в Припяти. Фото: кадр из игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl (слева) и кадр из игры Chornobylite (справа)

26 апреля тема Чернобыля снова возвращается в центр внимания — не только как страница великой трагедии, но и как пространство, которое глубоко укоренилось в современной культуре. В видеоиграх Припять, ЧАЭС и сама Зона отчуждения давно стали не просто локациями, а сильным образом заброшенности, тревоги и опасности, который сложно спутать с любым другим местом.

О лучших играх, которые посвящены Чернобылю или упоминают его, пишет редакция Новини.LIVE.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl

Когда речь идет об играх о Чернобыле, именно S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl остается главной и самой очевидной точкой отсчета. Именно она сделала Зону отчуждения культовым игровым пространством, в котором ЧАЭС, заброшенные территории и аномалии стали основой всей атмосферы.

ЧАЭС в игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl. Фото: кадр из видео/YouTube

Игра не пытается быть документальной реконструкцией, но именно она сильнее всего закрепила в массовой культуре образ Чернобыля как опасного, загадочного и почти живого места.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Современное возвращение к теме произошло через S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эта игра снова поставила Чернобыль в центр большого игрового релиза и показала, что интерес к Зоне не исчез даже спустя много лет.

Читайте также:
Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: кадр из видео/YouTube

Здесь уже чувствуется другой технический уровень, масштаб и подача, но сама суть остается знакомой: Чернобыль остается местом, где красота руин постоянно граничит с опасностью.

Chernobylite

Chernobylite — еще одна важная игра, если говорить именно о Чернобыле как о центральной теме. В отличие от серии S.T.A.L.K.E.R., здесь акцент сделан не только на боевых элементах, но и на тревоге, личной истории и почти физическом ощущении заброшенности.

ЧАЭС в игре Chornobylite. Фото: кадр из видео/YouTube

Игра особенно цепляет тем, что пытается показать Зону не просто как территорию приключений, а как место с тяжелым эмоциональным весом, где сама среда давит на игрока не меньше, чем любая внешняя угроза.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Если говорить не только об играх, полностью посвященных Чернобылю, но и о самых сильных появлениях Припяти в видеоиграх в целом, то здесь невозможно обойти Call of Duty 4: Modern Warfare. Именно миссия в Припяти стала для многих игроков первым по-настоящему ярким игровым образом этого места.

ЧАЭС в игре Call of Duty Modern Warfare Remastered. Фото: кадр из видео/YouTube

Это не игра про ЧАЭС в полном смысле, но ее эпизод с Припятью настолько запомнился, что давно живет отдельно от самой кампании как один из самых известных игровых моментов, связанных с Чернобылем.

Ранее Новини.LIVE писали, что GSC Game World анонсировала для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl первое крупное сюжетное дополнение под названием "Цена надежды", которое выйдет летом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине вышел фотоальбом с дополненной реальностью, посвященный жизни Чернобыльской зоны отчуждения. Издание соединило документальные фотографии с AR-технологией, благодаря которой на снимках "оживают" животные, вернувшиеся или оставшиеся жить на территории Чернобыля.

зона ЧАЭС компьютерные игры Чернобыльская АЭС
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации