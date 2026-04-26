Чернобыль в видеоиграх: 4 лучших тайтлов о Зоне отчуждения

ЧАЭС и колесо обозрения в Припяти.

26 апреля тема Чернобыля снова возвращается в центр внимания — не только как страница великой трагедии, но и как пространство, которое глубоко укоренилось в современной культуре. В видеоиграх Припять, ЧАЭС и сама Зона отчуждения давно стали не просто локациями, а сильным образом заброшенности, тревоги и опасности, который сложно спутать с любым другим местом.

О лучших играх, которые посвящены Чернобылю или упоминают его, пишет редакция Новини.LIVE.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl

Когда речь идет об играх о Чернобыле, именно S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl остается главной и самой очевидной точкой отсчета. Именно она сделала Зону отчуждения культовым игровым пространством, в котором ЧАЭС, заброшенные территории и аномалии стали основой всей атмосферы.

Игра не пытается быть документальной реконструкцией, но именно она сильнее всего закрепила в массовой культуре образ Чернобыля как опасного, загадочного и почти живого места.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Современное возвращение к теме произошло через S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эта игра снова поставила Чернобыль в центр большого игрового релиза и показала, что интерес к Зоне не исчез даже спустя много лет.

Здесь уже чувствуется другой технический уровень, масштаб и подача, но сама суть остается знакомой: Чернобыль остается местом, где красота руин постоянно граничит с опасностью.

Chernobylite

Chernobylite — еще одна важная игра, если говорить именно о Чернобыле как о центральной теме. В отличие от серии S.T.A.L.K.E.R., здесь акцент сделан не только на боевых элементах, но и на тревоге, личной истории и почти физическом ощущении заброшенности.

Игра особенно цепляет тем, что пытается показать Зону не просто как территорию приключений, а как место с тяжелым эмоциональным весом, где сама среда давит на игрока не меньше, чем любая внешняя угроза.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Если говорить не только об играх, полностью посвященных Чернобылю, но и о самых сильных появлениях Припяти в видеоиграх в целом, то здесь невозможно обойти Call of Duty 4: Modern Warfare. Именно миссия в Припяти стала для многих игроков первым по-настоящему ярким игровым образом этого места.

Это не игра про ЧАЭС в полном смысле, но ее эпизод с Припятью настолько запомнился, что давно живет отдельно от самой кампании как один из самых известных игровых моментов, связанных с Чернобылем.

