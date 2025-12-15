Зеленський заявив, що в Україні немає жодної "живої" електростанції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Він зазначив, що попри дипломатичні процеси, атаки РФ на Україну тривають.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у понеділок, 15 грудня.

Зеленський про атаки РФ на енергетику

"Поки йдуть дипломатичні процеси й перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібно не забувати, що російські удари тривають щодня. Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовинах.

Багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І такому терористичному тиску важко протистояти", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що український народ після кожного удару старається все відновити. Однак, за словами лідера, для цього необхідна подальша підтримка — як від німецького уряду, — і найважливіше це підтримка для нашої ППО, — так і від німецьких компаній.

"Будь ласка, будьте з Україною і надалі. Наша здатність відновлюватись після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь, наша здатність збивати російські ракети й дрони — це наші важелі у перемовинах.

Мир має бути досяжним, і тільки співпраця його наближає — наша з вами співпраця, співпраця всіх партнерів. Заради кожного з нас, а отже заради нашої спільної здатності жити нормально — у безпеці", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 15 грудня Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром — говорили про закінчення війни.

Також сьогодні український лідер зустрівся із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.