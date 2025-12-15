Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Техно arrow Зеленський заявив, що в Україні нема "живих" електростанцій arrow

Зеленський заявив, що в Україні нема "живих" електростанцій

15 грудня 2025 17:59
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський заявив, що в Україні немає жодної "живої" електростанції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Він зазначив, що попри дипломатичні процеси, атаки РФ на Україну тривають.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про атаки РФ на енергетику

"Поки йдуть дипломатичні процеси й перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібно не забувати, що російські удари тривають щодня. Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовинах.

Багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І такому терористичному тиску важко протистояти", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що український народ після кожного удару старається все відновити. Однак, за словами лідера,  для цього необхідна подальша підтримка — як від німецького уряду, — і найважливіше це підтримка для нашої ППО, — так і від німецьких компаній.

"Будь ласка, будьте з Україною і надалі. Наша здатність відновлюватись після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь, наша здатність збивати російські ракети й дрони — це наші важелі у перемовинах.

Мир має бути досяжним, і тільки співпраця його наближає — наша з вами співпраця, співпраця всіх партнерів. Заради кожного з нас, а отже заради нашої спільної здатності жити нормально — у безпеці", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 15 грудня Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром — говорили про закінчення війни.

Також сьогодні український лідер зустрівся із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.

Володимир Зеленський війна в Україні енергетика Росія атака мирні переговори
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:08 Не тільки елегантність — чим вражає ялинка Селін Діон (фото)

20:01 Рютте заявив, що Коаліція охочих просуватиметься "крок за кроком"

19:46 Гарантії безпеки для України — Зеленський назвав пункти

19:24 США готові — Мерц про гарантії безпеки для України

19:24 Мерц запропонував Росії перемирʼя на Різдво

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

19:23 Зеленський відповів, чи планує він дзвінок із Трампом сьогодні

19:20 Питання територій — Зеленський розкрив деталі переговорів

19:20 Правила для мисливців — скільки здобичі можна вполювати за день

19:06 Зеленський заявив, що партнери чують Україну

19:03 Працюємо майже цілодобово — Зеленський про переговори

20:08 Не тільки елегантність — чим вражає ялинка Селін Діон (фото)

20:01 Рютте заявив, що Коаліція охочих просуватиметься "крок за кроком"

19:46 Гарантії безпеки для України — Зеленський назвав пункти

19:24 США готові — Мерц про гарантії безпеки для України

19:24 Мерц запропонував Росії перемирʼя на Різдво

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

19:23 Зеленський відповів, чи планує він дзвінок із Трампом сьогодні

19:20 Питання територій — Зеленський розкрив деталі переговорів

19:20 Правила для мисливців — скільки здобичі можна вполювати за день

19:06 Зеленський заявив, що партнери чують Україну

19:03 Працюємо майже цілодобово — Зеленський про переговори

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

12 грудня
Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

3 грудня 2025

16:00 Мінімалка в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

3 грудня 2025

03:04 Зимовий десерт за 5 хвилин з 1 л молока — без духовки та желатину

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації