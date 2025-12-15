Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной "живой" электростанции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Он отметил, что несмотря на дипломатические процессы, атаки РФ на Украину продолжаются.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.

Зеленский об атаках РФ на энергетику

"Пока идут дипломатические процессы и переговоры, которые могут приблизить окончание войны, нужно не забывать, что российские удары продолжаются ежедневно. Путин использует жестокость ударов как рычаг в переговорах.

Много месяцев основной мишенью российских ударных дронов и ракет является наша энергетика. Фактически сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. И такому террористическому давлению трудно противостоять", — сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что украинский народ после каждого удара старается все восстановить. Однако, по словам лидера, для этого необходима дальнейшая поддержка — как от немецкого правительства, — и самое важное это поддержка для нашей ПВО, — так и от немецких компаний.

"Пожалуйста, будьте с Украиной и в дальнейшем. Наша способность восстанавливаться после ударов, наша способность производить оружие и наносить ответные удары, наша способность сбивать российские ракеты и дроны — это наши рычаги в переговорах.

Мир должен быть достижим, и только сотрудничество его приближает — наше с вами сотрудничество, сотрудничество всех партнеров. Ради каждого из нас, а значит ради нашей общей способности жить нормально — в безопасности", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что 15 декабря Владимир Зеленский провел встречу с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — говорили об окончании войны.

Также сегодня украинский лидер встретился с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер.