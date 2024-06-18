Нова функція YouTube — як працює і коли з'явиться

Жіночий профіль на фоні логотипу YouTube. Фото ілюстративне: habr.com

Популярна відеоплатформа YouTube тестує нову функцію. Глядачі зможуть додавати "Нотатки", щоб надати більше контексту та інформації під відео.

Про це YouTube розповів виданню TechCrunch.

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Нова функція спочатку запрацює на мобільних пристроях у США

"Експериментальну функцію можна використовувати для того, щоб уточнити, коли пісня призначена для пародії, або зазначити, що це старі кадри, які використовують для ілюстрування нинішніх подій", — пояснили у компанії.

Найближчим часом новинка запрацює на мобільних пристроях у США. Згодом — в інших країнах світу.

"YouTube хоче отримати відгуки користувачів про якість нотаток. Утім, новою функцією запропонують скористатися на тестовому етапі лише користувачам з активним каналом і хорошою репутацією", — пише видання TechCrunch.

Якщо сторонні оцінювачі вважатимуть коментарі корисними, вони з'являться під відео. Потім глядачів запитають, чи вважають вони допис "корисним", "частково корисним" або "некорисним". Їх також запитають, чому вони вважають допис корисним чи некорисним.

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