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YouTube тестирует новую функцию — что изменится для пользователей

18 июня 2024 03:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Новая функция YouTube – как работает и когда появится
Женский профиль на фоне логотипа YouTube. Фото иллюстративное: habr.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Популярная видеоплатформа YouTube тестирует новую функцию. Зрители смогут добавлять "Заметки", чтобы предоставить больше контекста и информации под видео.

Об этом в YouTube рассказали изданию TechCrunch.

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Новая функция сначала заработает на мобильных устройствах в США

"Экспериментальную функцию можно использовать для того, чтобы уточнить, когда песня предназначена для пародии, или отметить, что это старые кадры, которые используются для иллюстрирования актуальных событий", — пояснили в компании.

В ближайшее время новинка заработает на мобильных устройствах США. Потом — в других странах мира.

"YouTube хочет получить отзывы пользователей о качестве заметок. Впрочем, новой функцией предложат воспользоваться на тестовом этапе только пользователям с активным каналом и хорошей репутацией", — пишет издание TechCrunch.

Если сторонние оценщики сочтут комментарии полезными, они появятся под видео. Затем зрителей спросят, считают ли они сообщение "полезным", "частично полезным" или "бесполезным". Их также спросят, почему они считают сообщение полезным или бесполезным.

Напомним, Apple опередила Microsoft и стала самой дорогой публичной компанией в США. К росту акций привели заявления компании на Всемирной ежегодной конференции разработчиков.

Мы также сообщали, что JBL выпустила беспроводные наушники Live Flex 3 с сенсорным экраном на футляре.

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