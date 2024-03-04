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Xiaomi випустила водонепроникний фітнес-браслет Smart Band 8 Pro лише за 70 євро

4 березня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Презентовано Xiaomi Smart Band 8 Pro — водонепроникний фітнес-браслет за 70 євро
Smart Band 8 Pro отримали широкий вибір кольорів. Фото: grumpyfoot.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi Smart Band 8 Pro трохи більший та кращий за попередню модель. Він поставляється з зарядним пристроєм, що кріпиться на магнітах та з гарним TPU ремінцем.

Про це написав GSMarena.

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Чим Smart Band 8 Pro відрізняється від попередника

Модель схожа на Smart Band 7 Pro, але пропонує деякі покращення.

  • 1,74-дюймовий дисплей проти 1,64-дюймового;
  • чіткіший екран — 336 ppi;
  • яскравість 600 ніт (на 100 ніт більше);
  • акумулятор майже на 20% більший.

Операційна система та управління

Браслет працює під управлінням фірмової ОС Xiaomi. Вона проста у використанні. Свайп праворуч викликає перемикачі налаштувань, різні екранні панелі знаходяться зліва, свайп знизу викликає сітку додатків, а свайп зверху показує сповіщення.

Аксесуари

Ремінець виготовлений з високоміцного волокнистого полімеру, який має непровідне вакуумне металізоване покриття, яке робить його схожим на метал.

Захист годинника

На дисплеї встановлено скло Gorilla Glass 3. Він водонепроникний до 50 метрів, але Xiaomi попереджає про небезпеку гарячого душу або сауни. Плюс водонепроникність може з часом погіршитися.

Раніше Xiaomi випустила стильний повербанк вагою 93 г за ціною 18 доларів. Також дуже дешевий смартфон Xiaomi Redmi 12С увійшов до ТОП-10 найпопулярніших телефонів світу.

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