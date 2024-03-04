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Xiaomi выпустила водонепроницаемый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro всего за 70 евро

4 марта 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Представлен Xiaomi Smart Band 8 Pro — водонепроницаемый фитнес-браслет за 70 евро.
Smart Band 8 Pro получили широкий выбор цветов. Фото: grumpyfoot.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi Smart Band 8 Pro немного больше и лучше предыдущей модели. Он поставляется с зарядным устройством, крепящимся на магнитах и с хорошим TPU ремешком.

Об этом пишет GSMarena.

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Модель похожа на Smart Band 7 Pro, но предлагает некоторые улучшения.

  • 1,74-дюймовый дисплей против 1,64-дюймового;
  • более четкий экран — 336 ppi;
  • яркость 600 нит (на 100 нит больше);
  • аккумулятор почти на 20% больше.

Операционная система и управление

Браслет работает под управлением фирменной ОС Xiaomi. Она проста в использовании. Свайп справа вызывает переключатели настроек, разные экранные панели находятся слева, свайп снизу вызывает сетку приложений, а свайп сверху показывает уведомления.

Аксессуары

Ремешок изготовлен из высокопрочного волокнистого полимера, который имеет непроводящее металлическое вакуумное покрытие, которое делает его похожим на металл.

Защита часов

На дисплее установлено стекло Gorilla Glass 3. Водонепроницаемый до 50 метров, но Xiaomi предупреждает об опасности горячего душа или сауны. Плюс водонепроницаемость может со временем ухудшиться.

Ранее Xiaomi выпустила стильный повербанк весом 93 г по цене 18 долларов. Также очень дешевый смартфон Xiaomi Redmi 12С вошел в ТОП-10 популярнейших телефонов мира.

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