Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Вийшов смартфон Honor X9b з потужним чипом та камерою 108 МП за 300 доларів arrow

Вийшов смартфон Honor X9b з потужним чипом та камерою 108 МП за 300 доларів

16 лютого 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Honor представив бюджетний смартфон X9b за 300 доларів — які він має переваги
Телефон стійкий до падінь. Фото: gadgetmatch.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компанія Honor офіційно представила смартфон X9b у Гонконзі. Новий телефон може похвалитися процесором Snapdragon 6 Gen 1 та камерою на 108 МП. Пристрій також має надміцний екран, який байдужий до більшості падінь.

Про це написав Gizchina.

Ціна смартфона становить 345 доларів. Однак на старті продажів компанія пропонує знижку 51 долар.

Характеристики Honor X9b

  • 6,78-дюймовий (1200 x 2652 пікселів) FHD+ AMOLED вигнутий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 1200 ніт, високочастотне ШІМ затемнення 1920 Гц.
  • 8-ядерна мобільна платформа Snapdragon 6 Gen 1 4-нм з графічним процесором Adreno 710.
  • 8 ГБ оперативки LPDD4X, 256 ГБ UFS 3.1.
  • Операційна система MagicOS 7.2 на базі Android 13, незабаром оновлення до Android 14.
  • Подвійна SIM-карта.
  • Камера 108 МП основна + 5 МП надширококутна + 2 МП макросенсор, 16 МП селфі.
  • Датчик відбитків пальців на дисплеї.
  • Розміри: 163.6×75.5×7.98 мм.
  • Вага: 185 г.
  • Аудіо USB Type-C, динаміки з нижнім розташуванням портів.
  • Захист від пилу та бризок (IP53).
  • Акумулятор 5000 мАг зі швидкою зарядкою SuperCharge потужністю 35 Вт.

Камера

Однією з головних переваг телефона є основна камера на 108 МП, яка здатна робити фото з неймовірною деталізацією. Має оптичну стабілізацію зображення, яка допомагає зменшити розмиття і тремтіння на фото та відео.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.

Китай
телефони
технології
смартфон
ціни
презентація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі