Honor представив бюджетний смартфон X9b за 300 доларів — які він має переваги

Телефон стійкий до падінь. Фото: gadgetmatch.com

Компанія Honor офіційно представила смартфон X9b у Гонконзі. Новий телефон може похвалитися процесором Snapdragon 6 Gen 1 та камерою на 108 МП. Пристрій також має надміцний екран, який байдужий до більшості падінь.

Про це написав Gizchina.

Ціна смартфона становить 345 доларів. Однак на старті продажів компанія пропонує знижку 51 долар.

Характеристики Honor X9b

6,78-дюймовий (1200 x 2652 пікселів) FHD+ AMOLED вигнутий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 1200 ніт, високочастотне ШІМ затемнення 1920 Гц.

8-ядерна мобільна платформа Snapdragon 6 Gen 1 4-нм з графічним процесором Adreno 710.

8 ГБ оперативки LPDD4X, 256 ГБ UFS 3.1.

Операційна система MagicOS 7.2 на базі Android 13, незабаром оновлення до Android 14.

Подвійна SIM-карта.

Камера 108 МП основна + 5 МП надширококутна + 2 МП макросенсор, 16 МП селфі.

Датчик відбитків пальців на дисплеї.

Розміри: 163.6×75.5×7.98 мм.

Вага: 185 г.

Аудіо USB Type-C, динаміки з нижнім розташуванням портів.

Захист від пилу та бризок (IP53).

Акумулятор 5000 мАг зі швидкою зарядкою SuperCharge потужністю 35 Вт.

Камера

Однією з головних переваг телефона є основна камера на 108 МП, яка здатна робити фото з неймовірною деталізацією. Має оптичну стабілізацію зображення, яка допомагає зменшити розмиття і тремтіння на фото та відео.

Раніше Honor випустила стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.