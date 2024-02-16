Honor представил бюджетный смартфон X9b за 300 долларов — какие у него преимущества

Вышел смартфон Honor X9b с мощным чипом и камерой 108 МП за 300 долларов
Компания Honor официально представила смартфон X9b в Гонконге. Новый телефон может похвастаться процессором Snapdragon 6 Gen 1 и камерой 108 МП. Устройство также имеет сверхпрочный экран, который безразличен к большинству падений.
Об этом написал Gizchina.
Цена смартфона составляет 345 долларов. Однако на старте продаж компания предлагает скидку 51 доллар.
Характеристики Honor X9b
- 6,78-дюймовый (1200 x 2652 пикселей) FHD+ AMOLED изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость до 1200 нит, высокочастотное ШИМ затемнение 1920 Гц.
- 8-ядерная мобильная платформа Snapdragon 6 Gen 1 4-нм с графическим процессором Adreno 710.
- 8 ГБ оперативной памяти LPDD4X, 256 ГБ UFS 3.1.
- Операционная система MagicOS 7.2 на базе Android 13, вскоре обновление в Android 14.
- Двойная SIM-карта.
- Камера 108 МП основная + 5 МП сверхширокоугольная + 2 МП макросенсор, 16 МП селфи.
- Датчик отпечатков пальцев на экране.
- Размеры: 163.6×75.5×7.98 мм.
- Вес: 185 г.
- Аудио USB Type-C, динамики с нижним расположением портов.
- Защита от пыли и брызг (IP53).
- Аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge мощностью 35 Вт.
Камера
Одним из главных преимуществ телефона является основная камера на 108 МП, способная делать фото с невероятной детализацией. Имеет оптическую стабилизацию изображения, которая помогает уменьшить размытие и дрожь на фото и видео.
Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.
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