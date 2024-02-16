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Вышел смартфон Honor X9b с мощным чипом и камерой 108 МП за 300 долларов

16 февраля 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Honor представил бюджетный смартфон X9b за 300 долларов — какие у него преимущества
Телефон устойчив к падениям. Фото: gadgetmatch.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Компания Honor официально представила смартфон X9b в Гонконге. Новый телефон может похвастаться процессором Snapdragon 6 Gen 1 и камерой 108 МП. Устройство также имеет сверхпрочный экран, который безразличен к большинству падений.

Об этом написал Gizchina.

Цена смартфона составляет 345 долларов. Однако на старте продаж компания предлагает скидку 51 доллар.

Характеристики Honor X9b

  • 6,78-дюймовый (1200 x 2652 пикселей) FHD+ AMOLED изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость до 1200 нит, высокочастотное ШИМ затемнение 1920 Гц.
  • 8-ядерная мобильная платформа Snapdragon 6 Gen 1 4-нм с графическим процессором Adreno 710.
  • 8 ГБ оперативной памяти LPDD4X, 256 ГБ UFS 3.1.
  • Операционная система MagicOS 7.2 на базе Android 13, вскоре обновление в Android 14.
  • Двойная SIM-карта.
  • Камера 108 МП основная + 5 МП сверхширокоугольная + 2 МП макросенсор, 16 МП селфи.
  • Датчик отпечатков пальцев на экране.
  • Размеры: 163.6×75.5×7.98 мм.
  • Вес: 185 г.
  • Аудио USB Type-C, динамики с нижним расположением портов.
  • Защита от пыли и брызг (IP53).
  • Аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge мощностью 35 Вт.

Камера

Одним из главных преимуществ телефона является основная камера на 108 МП, способная делать фото с невероятной детализацией. Имеет оптическую стабилизацию изображения, которая помогает уменьшить размытие и дрожь на фото и видео.

Ранее Honor выпустила стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.

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