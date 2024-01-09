Українці помстилися за Київстар та "хакнули" московського інтернет-провайдера

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерела в одному із силових відомств.

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Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" й позносили його сервери.

Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

Йдеться про 20 ТБ видалених даних:

офіційний сайт компанії;

сайти філіалів;

поштовий сервер;

сервіси кіберзахисту і т.д.

Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

До того ж їм вдалося вивантажити понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які опублікували для дослідження всіма охочими. Перейти за посиланням можна за допомогою браузеру TOR.

Хакери заявили, що "М9ком" — це одна з розминкових атак перед реальним "бада-бумом", який буде серйозною помстою за Київстар.

Московський інтернет-провайдер підтверджує кібератаку:

Листування з московським інтернет-провайдером. Фото: Blackjack

Листування з московським інтернет-провайдером. Фото: Blackjack

Нагадаємо, українська IT-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

Також ми писали, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.