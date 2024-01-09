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Українці помстилися за Київстар та "хакнули" московського інтернет-провайдера

9 січня 2024 11:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українці помстилися за Київстар та "хакнули" московського інтернет-провайдера
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерела в одному із силових відомств.

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Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" й позносили його сервери. 

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Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

Йдеться про 20 ТБ видалених даних:

  • офіційний сайт компанії;
  • сайти філіалів;
  • поштовий сервер;
  • сервіси кіберзахисту і т.д.
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Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Злом московського інтернет-провайдера. Фото: Blackjack

До того ж їм вдалося вивантажити понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які опублікували для дослідження всіма охочими. Перейти за посиланням можна за допомогою браузеру TOR.

Хакери заявили, що "М9ком" — це одна з розминкових атак перед реальним "бада-бумом", який буде серйозною помстою за Київстар.

Московський інтернет-провайдер підтверджує кібератаку:

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Листування з московським інтернет-провайдером. Фото: Blackjack
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Листування з московським інтернет-провайдером. Фото: Blackjack

Нагадаємо, українська IT-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

Також ми писали, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.

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