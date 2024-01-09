Українці помстилися за Київстар та "хакнули" московського інтернет-провайдера
Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера. Частина жителів столиці Росії залишилася без інтернету та телебачення.
Про це Новини.LIVE дізналися від джерела в одному із силових відомств.
Помста українців за Київстар
Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" й позносили його сервери.
Йдеться про 20 ТБ видалених даних:
- офіційний сайт компанії;
- сайти філіалів;
- поштовий сервер;
- сервіси кіберзахисту і т.д.
До того ж їм вдалося вивантажити понад 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які опублікували для дослідження всіма охочими. Перейти за посиланням можна за допомогою браузеру TOR.
Хакери заявили, що "М9ком" — це одна з розминкових атак перед реальним "бада-бумом", який буде серйозною помстою за Київстар.
Московський інтернет-провайдер підтверджує кібератаку:
Нагадаємо, українська IT-армія вдруге за тиждень зламала російський інтернет-провайдер АКАДО. Він надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.
Також ми писали, що 31 грудня українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.
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