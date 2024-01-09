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Украинцы отомстили за Киевстар и "хакнули" московского интернет-провайдера

9 января 2024 11:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы отомстили за Киевстар и "хакнули" московского интернет-провайдера
Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские хакеры взломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.

Об этом Новини.LIVE узнали от источника в одном из силовых ведомств.

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Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком" и посносили его серверы.

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Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

Речь идет о 20 ТБ удаленных данных:

  • официальный сайт компании;
  • сайты филиалов;
  • почтовый сервер;
  • сервисы киберзащиты и т.д.
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Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack
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Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

К тому же им удалось выгрузить более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые были опубликованы для исследования всеми желающими. Перейти по ссылке можно с помощью браузера TOR.

Хакеры заявили, что "М9ком" — это одна из разминочных атак перед реальным "бада-бумом", который будет серьезной местью за Киевстар.

Московский интернет-провайдер подтверждает кибератаку:

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Переписка с московским интернет-провайдером. Фото: Blackjack
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Переписка с московским интернет-провайдером. Фото: Blackjack

Напомним, украинская IT-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

Также мы писали, что 31 декабря украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.

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