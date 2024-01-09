Украинцы отомстили за Киевстар и "хакнули" московского интернет-провайдера
Украинские хакеры взломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.
Об этом Новини.LIVE узнали от источника в одном из силовых ведомств.
Месть украинцев за Киевстар
Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком" и посносили его серверы.
Речь идет о 20 ТБ удаленных данных:
- официальный сайт компании;
- сайты филиалов;
- почтовый сервер;
- сервисы киберзащиты и т.д.
К тому же им удалось выгрузить более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые были опубликованы для исследования всеми желающими. Перейти по ссылке можно с помощью браузера TOR.
Хакеры заявили, что "М9ком" — это одна из разминочных атак перед реальным "бада-бумом", который будет серьезной местью за Киевстар.
Московский интернет-провайдер подтверждает кибератаку:
Напомним, украинская IT-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.
Также мы писали, что 31 декабря украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.
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