Украинцы отомстили за Киевстар и "хакнули" московского интернет-провайдера

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

Украинские хакеры взломали московского интернет-провайдера. Часть жителей столицы России остались без интернета и телевидения.

Об этом Новини.LIVE узнали от источника в одном из силовых ведомств.

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Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, взломали московского интернет-провайдера "М9ком" и посносили его серверы.

Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

Речь идет о 20 ТБ удаленных данных:

официальный сайт компании;

сайты филиалов;

почтовый сервер;

сервисы киберзащиты и т.д.

Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

Взлом московского интернет-провайдера. Фото: Blackjack

К тому же им удалось выгрузить более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые были опубликованы для исследования всеми желающими. Перейти по ссылке можно с помощью браузера TOR.

Хакеры заявили, что "М9ком" — это одна из разминочных атак перед реальным "бада-бумом", который будет серьезной местью за Киевстар.

Московский интернет-провайдер подтверждает кибератаку:

Переписка с московским интернет-провайдером. Фото: Blackjack

Переписка с московским интернет-провайдером. Фото: Blackjack

Напомним, украинская IT-армия второй раз за неделю сломала российский интернет-провайдер АКАДО. Он предоставляет услуги администрации президента России и ФСБ.

Также мы писали, что 31 декабря украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.