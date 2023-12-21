Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі, — Федоров

Нова партія Starlink від Польщі. Фото: Михайло Федоров

Україна отримала від Польщі нову партію систем доступу до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети Starlink. До держави надійшло п'ять тисяч систем.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За інформацією Федорова, частину Starlink відправлять до прифронтових територій, щоб забезпечити там безперебійний звʼязок. Інша частина надійде до обʼєктів критичної інфраструктури. Міністр цифрової трансформації висловив вдячність Міністерству цифровізації Польщі та уряду країни за надану допомогу Україні. Окремо подякував Національному інституту комунікацій "в забезпеченні зв’язку в Україні".

"Сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч Старлінків, які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів — загалом 19,5 тисячі", — зазначив Федоров.

Партія Starlink від Польщі. Фото: Михайло Федоров

Чоловік тримає Starlink. Фото: Михайло Федоров

Повідомлення про отримання п'яти тисяч Starlink. Фото: скриншот допису Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

Додамо, нещодавно у Кабінеті міністрів України ухвалили постанову щодо запуску сервісу "Дія.Офіс" для чиновників. Спочатку сервіс планується використовувати як інструмент для того, щоб посадовці авторизувалися та комунікували з українцями. Пізніше "Дія.Офіс" буде мати інформацію щодо цілей кожного міністерства та уряду.