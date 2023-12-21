Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі, — Федоров arrow

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі, — Федоров

21 грудня 2023 17:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі, — Федоров
Нова партія Starlink від Польщі. Фото: Михайло Федоров
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна отримала від Польщі нову партію систем доступу до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети Starlink. До держави надійшло п'ять тисяч систем.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Читайте також:

Україна отримала ще п'ять тисяч Starlink

За інформацією Федорова, частину Starlink відправлять до прифронтових територій, щоб забезпечити там безперебійний звʼязок. Інша частина надійде до обʼєктів критичної інфраструктури. Міністр цифрової трансформації висловив вдячність Міністерству цифровізації Польщі та уряду країни за надану допомогу Україні. Окремо подякував Національному інституту комунікацій "в забезпеченні зв’язку в Україні".

"Сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч Старлінків, які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів — загалом 19,5 тисячі", — зазначив Федоров. 

Партія Starlink від Польщі
Партія Starlink від Польщі. Фото: Михайло Федоров
Чоловік тримає Starlink
Чоловік тримає Starlink. Фото: Михайло Федоров
Повідомлення про отримання п'яти тисяч Starlink
Повідомлення про отримання п'яти тисяч Starlink. Фото: скриншот допису Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

Додамо, нещодавно у Кабінеті міністрів України ухвалили постанову щодо запуску сервісу "Дія.Офіс" для чиновників. Спочатку сервіс планується використовувати як інструмент для того, щоб посадовці авторизувалися та комунікували з українцями. Пізніше "Дія.Офіс" буде мати інформацію щодо цілей кожного міністерства та уряду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі