Украина получила очередную партию Starlink от Польши, — Федоров

Новая партия Starlink от Польши. Фото: Михаил Федоров

Украина получила от Польши новую партию систем доступа к широкополосному Интернету в любой точке планеты Starlink. Государство приняло пять тысяч систем.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По информации Федорова, часть Starlink отправят в прифронтовые территории, чтобы обеспечить там бесперебойную связь. Другая часть поступит объектам критической инфраструктуры. Министр цифровой трансформации выразил благодарность Министерству цифровизации Польши и правительству страны за оказанную помощь Украине. Отдельно поблагодарил Национальный институт коммуникаций "в обеспечении связи в Украине".

"Сегодня в Украине работает около 47 тысяч Старлинков, которые мы получили благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами. Польша передала больше всего терминалов — всего 19,5 тысяч", — отметил Федоров.

Партия Starlink от Польши. Фото: Михаил Федоров

Мужчина, держащий Starlink. Фото: Михаил Федоров

Уведомление о получении пяти тысяч Starlink. Фото: скриншот поста Федорова

Напомним, Михаил Федоров еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки через мобильное приложение "Дія". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.

Добавим, недавно в Кабинете министров Украины приняли постановление о запуске сервиса "Дія.Офіс" для чиновников. Сначала сервис планируется использовать как инструмент для того, чтобы должностные лица авторизовались и общались с украинцами. Позже "Дія.Офіс" будет иметь информацию о целях каждого министерства и правительства.