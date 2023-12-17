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Удосконалена ракета для HIMARS пройшла успішні випробування в США

17 грудня 2023 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Удосконалена ракета для HIMARS пройшла успішні випробування в США
Пуск ракети з РСЗВ HIMARS. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin відзвітувалася, що її ракети збільшеного радіуса дії ER GMLRS, призначені для систем HIMARS, пройшли серію кваліфікаційних випробувань. Ці тести тривали протягом останніх двох років і підтвердили як точність, так і дальність озброєння.

Про це повідомляє Defense Express.

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Як проходили випробування

"Кожне випробування наближає систему до прийняття на озброєння Армії США, оскільки вона завершає заключну фазу розробки", — відзначають у компанії.

Стверджується, що завершальні випробування проходили на ракетному полігоні Уайт-Сендс. Під час них використовувалися ракети як з альтернативною, так і з унітарною боєголовками.

Що тестували розробники

Під час випробувань ракети ER GMLRS тестували на різні відстані — як на короткі та середні, так і на максимальну дальність, яка має становити до 150 км проти понад 80 км у попередній версії GMLRS.

Випробування також підтвердили успішну інтеграцію ракети з пусковою установкою, а також траєкторію польоту ракети і її точність.

Після цих тестувань компанія продовжить експлуатаційні випробування в Армії США.

Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки до кінця поточного року хочуть відправити українській армії новий пакет військової допомоги. До нього увійде партія комплексів боротьби з безпілотниками Vampire.

Нагадуємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів разом з їхньою технікою. Так, на Херсонському напрямку бійці ЗСУ вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук".

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