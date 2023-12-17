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Усовершенствованная ракета для HIMARS прошла успешные испытания в США

17 декабря 2023 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Усовершенствованная ракета для HIMARS прошла успешные испытания в США
Пуск ракеты с РСЗО HIMARS. Фото: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin отчиталась, что ее ракеты увеличенного радиуса действия ER GMLRS, предназначенные для систем HIMARS, прошли серию квалификационных испытаний. Эти тесты продолжались за последние два года и подтвердили как точность, так и дальность вооружения.

Об этом сообщает Defense Express.

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Как проходили испытания

"Каждое испытание приближает систему к принятию на вооружение Армии США, поскольку она завершает заключительную фазу разработки", — отмечают в компании.

Утверждается, что завершающие испытания проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс. Во время них использовались ракеты как с альтернативной, так и с унитарной боеголовкой.

Что тестировали разработчики

В ходе испытаний ракеты ER GMLRS тестировали на разные расстояния — как на короткие и средние, так и на максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км против более 80 км в предыдущей версии GMLRS.

Испытания также подтвердили успешную интеграцию ракеты с пусковой установкой, а также траекторию полета ракеты и ее точность.

После этих тестов компания продолжит эксплуатационные испытания в Армии США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки до конца текущего года хотят отправить украинской армии новый пакет военной помощи. В него войдет партия комплексов по борьбе с беспилотниками Vampire.

Напоминаем, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой. Так, на Херсонском направлении бойцы ВСУ ударили по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук".

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