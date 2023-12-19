У США заборонили продаж смартгодинників Apple — як компанія хоче рятувати бізнес

Люди біля магазину Apple. Фото: appleinsider.com

У США заборонили продаж смартгодинників Apple через патентну суперечку з приводу технології, яка забезпечує контроль рівня кисню в крові. Однак компанія хоче виправити програмне забезпечення у пристроях, аби не зупиняти продажі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Чому у США заборонили продаж смартгодинників Apple

У США заборонили продавати смартгодинники Watch Series 9 і Ultra 2 від Apple через патентну суперечку з приводу технології, яка забезпечує контроль рівня кисню в крові. Зазначається, що Комісія з міжнародної торгівлі США ухвалила таке рішення на основі того, що компанія порушує патентні права компанії Masimo.

Смартгодинник Watch Series 9. Фото: Comfy

Смартгодинник Watch Series Ultra 2. Фото: Comfy

Заборона має набути чинності вже з 26 грудня, але наразі рішення ще перебуває на розгляді президента США Джо Байдена до 25 грудня. Попри це в Apple заявили, що вже роблять перші кроки для викання такого рішення, зокрема, призупинять продаж годинника на вебсайті, починаючи з 21 грудня, і в роздрібних точках продажу Apple після 24 грудня.

Наголошується, що з продажу знімаються лише дві моделі Apple Watch, інші моделі, які не містять датчика кисню в крові, будуть доступні в продажі як і раніше.

Як компанія буде рятувати продажі смартгодинників

Як відомо, аби відвернути заборону на продажі смартгодинників, компанія Apple хоче виправити програмне забезпечення у пристроях. Інженери компанії поспішають внести зміни в алгоритми пристрою, який вимірює рівень кисню в крові користувача.

"Це серйозна інженерна робота, якої Apple не робила раніше. Хоча продукція виробника iPhone раніше була заборонена в деяких країнах через судові спори, але це обмеження вдарить по одному з найбільших заробітків Apple у своїй країні, а особливо перед Різдвом", — йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що можна й розглянути варіант перемовин з компанією Masimo, адже генеральний директор Джо Кіані заявив, що він відкритий для переговорів про угоду з Apple. Водночас він наголосив, що ця ситуація "демонструє, щощ навіть найпотужніша компанія світу повинна дотримуватися закону".

"Ці новини призвели до падіння акцій Apple менш ніж на 1% у понеділок, а акції Masimo зросли на 3,2%", — повідомляють журналісти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у 2024 році від Apple очікуються кілька нових пристроїв і навіть гарнітура змішаної реальності Vision Pro.