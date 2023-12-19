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В США запретили продажу смарт-часов Apple — как компания хочет спасать бизнес

19 декабря 2023 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США запретили продажу смарт-часов Apple — как компания хочет спасать бизнес
Люди возле магазина Apple. Фото: appleinsider.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США запретили продажу смарт-часов Apple из-за патентного спора по поводу технологии, обеспечивающей контроль уровня кислорода в крови. Однако компания хочет исправить программное обеспечение в устройствах, чтобы не останавливать продажи. 

Об этом сообщает Bloomberg.

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Почему в США запретили продажу смарт-часов Apple

В США запретили продавать смарт-часы Watch Series 9 и Ultra 2 от Apple из-за патентного спора по поводу технологии, обеспечивающей контроль уровня кислорода в крови. Комиссия по международной торговле США приняла такое решение на основе того, что компания нарушает патентные права компании Masimo.

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Смартчасы Watch Series 9. Фото: Comfy
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Смартчасы Watch Series Ultra 2. Фото: Comfy

Запретная должна вступить в силу уже с 26 декабря, но решение еще находится на рассмотрении президента США Джо Байдена до 25 декабря. Несмотря на это, в Apple заявили, что уже делают первые шаги для выполнения такого решения, в частности, приостановят продажу часов на вебсайте, начиная с 21 декабря, и в розничных точках продаж Apple после 24 декабря.

Отмечается, что с продаж снимаются только две модели Apple Watch, другие модели, не содержащие датчика кислорода в крови, будут доступны в продаже по-прежнему.

Как компания будет спасать продажи смарт-часов

Как известно, чтобы предотвратить запрет на продажи смарт-часов, компания Apple хочет исправить программное обеспечение в устройствах. Инженеры компании спешат внести изменения в алгоритмы устройства, измеряющего уровень кислорода в крови пользователя.

"Это серьезная инженерная работа, которой Apple не делала раньше. Хотя продукция производителя iPhone раньше была запрещена в некоторых странах из-за судебных споров, но это ограничение ударит по одному из самых больших заработков Apple в своей стране, особенно перед Рождеством", говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что можно рассмотреть вариант переговоров с компанией Masimo, ведь генеральный директор Джо Киани заявил, что он открыт для переговоров о соглашении с Apple. В то же время он подчеркнул, что эта ситуация "демонстрирует, что даже самая мощная компания мира должна соблюдать закон".

"Эти новости привели к падению акций Apple менее чем на 1% в понедельник, а акции Masimo выросли на 3,2%", — сообщают журналисты.

Напомним, что недавно мы писали, что в 2024 году от Apple ожидаются несколько новых устройств и даже гарнитура смешанной реальности Vision Pro.

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