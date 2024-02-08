У соцмережі Bluesky з'явився мільйон нових користувачів

Соцмережа Bluesky. Фото: Depositphotos

У соціальній мережі Bluesky з'явився мільйон нових користувачів. Це сталося після дозволу реєструватись усім охочим.

Про це повідомляє Bluesky.

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Нові користувачі у Bluesky

Згідно з даними онлайн-трекера, загальна кількість реєстрацій у соцмережі сягає 4,3 мільйона. Новими користувачами стали 1 000 179 людей.

Допис Bluesky. Фото: скриншот

Зазначимо, що до публічного запуску 6 лютого в Bluesky могли приєднатися лише за кодом-запрошенням або подавши заявку до списку очікування. До цього кількість зареєстрованих наближалася до трьох мільйонів.

Наразі соцмережа хоче залучити більше користувачів та підвищити активність тих, хто вже давно зареєструвався.

Основною особливістю соцмережі є те, що її заснували на відкритому протоколі Authenticated Transport Protocol. Це забезпечує її децентралізацію. Люди мають більше прозорої інформації про її розробку та функціонування, оскільки код повністю відкритий. Очікується, що у майбутньому це дозволить усім користувачам створювати власні інтерпретації Bluesky з правилами й алгоритмами, переходити між мережами і зберігати підписників.

Нагадаємо, уряд Нідерландів розпочав підготовки до повного припинення користування Facebook, що пов'язано з безпекою даних. Спершу посадовці хотіли домовитися з власницею соцмережі Meta про захист персональних даних, однак переговори нічого не дали.

Також ми писали, що видання The Economist опублікувало матеріал під гучною назвою "Кінець соціальної мережі". Її пов'язали з 20-річчям Facebook. У статті йдеться про те, що наразі роль соцмереж є досі великою, але починає зменшуватися.