В соцсети Bluesky появился миллион новых пользователей

Соцсеть Bluesky. Фото: Depositphotos

В социальной сети Bluesky появился миллион новых пользователей. Это произошло после разрешения регистрироваться всем желающим.

Об этом сообщает Bluesky.

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Новые пользователи в Bluesky

Согласно данным онлайн-трекера, общее количество регистраций в соцсети составляет 4,3 миллиона. Новыми пользователями стали 1 000 179 человек.

Пост Bluesky. Фото: скриншот

Отметим, что к публичному запуску 6 февраля в Bluesky могли присоединиться только по коду-приглашению или подав заявку в список ожидания. К этому количество зарегистрированных приближалось к трем миллионам.

Соцсеть хочет привлечь больше пользователей и повысить активность тех, кто уже давно зарегистрировался.

Основной особенностью соцсети является то, что она была основана на открытом протоколе Authenticated Transport Protocol. Это обеспечивает его децентрализацию. Люди имеют больше прозрачной информации о ее разработке и функционировании, поскольку код полностью открыт. Ожидается, что в будущем это позволит всем пользователям создавать собственные интерпретации Bluesky с правилами и алгоритмами, переходить между сетями и хранить подписчиков.

Напомним, правительство Нидерландов приступило к подготовке к полному прекращению пользования Facebook, что связано с безопасностью данных. Сначала должностные лица хотели договориться с владелицей соцсети Meta о защите персональных данных, однако переговоры ничего не дали.

Также мы писали, что издание The Economist опубликовало материал под громким названием "Конец социальной сети". Ее связали с 20-летием Facebook. В статье говорится, что сейчас роль соцсетей до сих пор велика, но начинает уменьшаться.