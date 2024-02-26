Найбільш продавані смартфони у світі — названо ТОП-10

П'єдестал рейтингу зайняли моделі iPhone 14. Фото: cnbc.com

Лінійка смартфонів iPhone від Apple продовжує переважати конкурентів на світовому ринку. Водночас глобальна популярність Android ґрунтується на дешевих моделях телефонів.

Про це повідомив Android Police.

Компанія Counterpoint опублікувала огляд десяти найкращих смартфонів за обсягом світових продажів у 2023 році. Вперше в історії Apple вдалося завоювати перші сім місць, а Samsung серії A замкнув трійку лідерів. iPhone й раніше займав сім і навіть вісім місць у десятці, але це перший випадок, коли Samsung не вдалося зруйнувати монополію Apple.

Інфографіка: Counterpoint

Три з чотирьох моделей iPhone 14 посіли перші три місця.

Новіші моделі iPhone 15 (які з'явилися у продажу лише у вересні) зайняли з п'ятого по сьоме місця.

iPhone 13 — більш доступний пристрій — посів четверте місце, залишивши iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus і iPhone SE третього покоління єдиними сучасними моделями, які не потрапили до першої десятки.

Samsung Galaxy A14 5G знаходиться на восьмому місці — для бюджетних телефонів на Android, це хороший варіант за свої гроші.

Дев'яте і десяте місце займають Galaxy A04e та Galaxy A14 4G — ультрадешеві пристрої.

Хто може кинути виклик iPhone

Виходячи з рейтингу, якщо у користувача є гроші, він купуєте iPhone. Втім експерти вважають, що на горизонті з'явилася надія. Складані пристрої продовжують набирати популярність. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що Apple призупинила розробку складного iPhone, що дає виробникам Android шанс продовжити вдосконалення свого апаратного забезпечення, щоб спробувати відвоювати частину покупців. Тобто в Android є шлях до процвітання в преміумсегменті поряд з iPhone, але для цього знадобиться ще багато попрацювати.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також порівнювали iPhone 14 з Samsung Galaxy S23 FE.