Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі — Android у меншості arrow

ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі — Android у меншості

26 лютого 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Найбільш продавані смартфони у світі — названо ТОП-10
П'єдестал рейтингу зайняли моделі iPhone 14. Фото: cnbc.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Лінійка смартфонів iPhone від Apple продовжує переважати конкурентів на світовому ринку. Водночас глобальна популярність Android ґрунтується на дешевих моделях телефонів.

Про це повідомив Android Police.

Компанія Counterpoint опублікувала огляд десяти найкращих смартфонів за обсягом світових продажів у 2023 році. Вперше в історії Apple вдалося завоювати перші сім місць, а Samsung серії A замкнув трійку лідерів. iPhone й раніше займав сім і навіть вісім місць у десятці, але це перший випадок, коли Samsung не вдалося зруйнувати монополію Apple.

ТОП-10 найбільш продаваних смартфонів у світі — Android у меншості - фото 1
Інфографіка: Counterpoint
  • Три з чотирьох моделей iPhone 14 посіли перші три місця.
  • Новіші моделі iPhone 15 (які з'явилися у продажу лише у вересні) зайняли з п'ятого по сьоме місця.
  • iPhone 13 — більш доступний пристрій — посів четверте місце, залишивши iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus і iPhone SE третього покоління єдиними сучасними моделями, які не потрапили до першої десятки.
  • Samsung Galaxy A14 5G знаходиться на восьмому місці — для бюджетних телефонів на Android, це хороший варіант за свої гроші.
  • Дев'яте і десяте місце займають Galaxy A04e та Galaxy A14 4G — ультрадешеві пристрої.

Хто може кинути виклик iPhone

Виходячи з рейтингу, якщо у користувача є гроші, він купуєте iPhone. Втім експерти вважають, що на горизонті з'явилася надія. Складані пристрої продовжують набирати популярність. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що Apple призупинила розробку складного iPhone, що дає виробникам Android шанс продовжити вдосконалення свого апаратного забезпечення, щоб спробувати відвоювати частину покупців. Тобто в Android є шлях до процвітання в преміумсегменті поряд з iPhone, але для цього знадобиться ще багато попрацювати.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також порівнювали iPhone 14 з Samsung Galaxy S23 FE.

Apple
телефони
iPhone
смартфон
Samsung
продаж

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024
Новина з відео

21:56Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Актуальне по темі