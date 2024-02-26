Самые продаваемые смартфоны в мире — названы ТОП-10

Пьедестал рейтинга заняли модели iPhone 14. Фото: cnbc.com

Линейка смартфонов iPhone от Apple продолжает доминировать над конкурентами на мировом рынке. В то же время, глобальная популярность Android основывается на дешевых моделях телефонов.

Об этом сообщил Android Police.

Компания Counterpoint опубликовала обзор десяти лучших смартфонов по объему мировых продаж в 2023 году. Впервые в истории Apple удалось завоевать первые семь мест, а Samsung серии A замкнул тройку лидеров. iPhone и раньше занимал семь и даже восемь мест в десятке, но это первый случай, когда Samsung не удалось разрушить монополию Apple.

Инфографика: Counterpoint

Три из четырех моделей iPhone 14 заняли первые три места.

Более новые модели iPhone 15 (появившиеся в продаже только в сентябре) заняли с пятого по седьмое места.

iPhone 13 — более доступное устройство — занял четвертое место, оставив iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus и iPhone SE третьего поколения единственными современными моделями, не попавшими в первую десятку.

Samsung Galaxy A14 5G находится на восьмом месте — для бюджетных телефонов на Android, это хороший вариант за свои деньги.

Девятое и десятое место занимают Galaxy A04e и Galaxy A14 4G — ультрадешевые устройства.

Кто может бросить вызов iPhone

Исходя из рейтинга, если у пользователя есть деньги, он приобретает iPhone. Впрочем, эксперты считают, что на горизонте появилась надежда. Складные устройства продолжают набирать популярность. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что Apple приостановила разработку складного iPhone, что дает производителям Android шанс продолжить усовершенствование своего аппаратного обеспечения, чтобы попытаться отвоевать часть покупателей. То есть у Android есть путь к процветанию в премиум-сегменте рядом с iPhone, но для этого понадобится еще много поработать.

Ранее мы писали, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году. Также сравнивали iPhone 14 с Samsung Galaxy S23 FE.