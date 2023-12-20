TikTok оптимізує інтерфейс для планшетів — що зміниться

Соціальна мережа TikTok. Фото: TikTok

Соціальна мережа TikTok планує оновити інтерфейс для користувачів пристроїв з великими екранами. Серед змін — можливість перегляду відео в альбомній орієнтації.

Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

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Там заявили, що багато користувачів переглядають відео в соціальній мережі на великих екранах і складаних пристроях.

"Ми раді повідомити, що TikTok тепер краще оптимізований для планшетів і складаних гаджетів", — зазначили у компанії.

Зазначається, що оновлення є загальнодоступним у світі, незалежно від обраного пристрою. Воно передбачає підтримку альбомного та портретного режиму перегляду, впорядковані панелі навігації у верхній і нижній частинах екрана та покращену чіткість відео.

Перегляд відео в TikTok на планшеті. Фото: TikTok

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram запустила нову функцію для сторіс. Відтепер користувачі зможуть створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом.

Також ми писали, що соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.