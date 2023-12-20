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TikTok оптимізує інтерфейс для планшетів — що зміниться

20 грудня 2023 14:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
TikTok оптимізує інтерфейс для планшетів — що зміниться
Соціальна мережа TikTok. Фото: TikTok
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Соціальна мережа TikTok планує оновити інтерфейс для користувачів пристроїв з великими екранами. Серед змін — можливість перегляду відео в альбомній орієнтації. 

Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

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Там заявили, що багато користувачів переглядають відео в соціальній мережі на великих екранах і складаних пристроях.

"Ми раді повідомити, що TikTok тепер краще оптимізований для планшетів і складаних гаджетів", — зазначили у компанії.

Зазначається, що оновлення є загальнодоступним у світі, незалежно від обраного пристрою. Воно передбачає підтримку альбомного та портретного режиму перегляду, впорядковані панелі навігації у верхній і нижній частинах екрана та покращену чіткість відео.

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Перегляд відео в TikTok на планшеті. Фото: TikTok

Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram запустила нову функцію для сторіс. Відтепер користувачі зможуть створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом.

Також ми писали, що соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.

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