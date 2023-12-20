TikTok оптимизирует интерфейс для планшетов — что изменится

Социальная сеть TikTok. Фото: TikTok

Социальная сеть TikTok планирует обновить интерфейс для пользователей устройств с большими экранами. Среди изменений — возможность просмотра видео в альбомной ориентации.

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Читайте также:

TikTok оптимизирует интерфейс

Там заявили, что многие пользователи просматривают видео в социальной сети на больших экранах и сложных устройствах.

"Мы рады сообщить, что TikTok теперь лучше оптимизирован для планшетов и складных гаджетов", — отметили в компании.

Обновление общедоступно в мире, независимо от выбранного устройства. Оно поддерживает альбомный и портретный режим просмотра, упорядоченные панели навигации в верхней и нижней частях экрана и улучшенную четкость видео.

Просмотр видео в TikTok на планшете. Фото: TikTok

Напомним, что социальная сеть Instagram запустила новую функцию для страниц. Теперь пользователи смогут создавать настроенные шаблоны под названием "Добавьте свое" с GIF, изображениями и текстом.

Также мы писали, что соцсеть Threads стала доступна пользователям в странах Европейского Союза. Ранее разработчики соцсети рассказывали о масштабном обновлении, что позволило это сделать.