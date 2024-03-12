США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети — що відомо

Гіперзвуковий корабель Castelion випробовується в пустелі Мохаве, штат Каліфорнія, США. Фото: REUTERS

Компанія Castelion успішно провела перше випробування своєї інноваційної гіперзвукової ракети в рамках програми створення зброї, спроможної летіти у верхніх шарах атмосфери. Цей прототип може розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку більш ніж у п'ять разів.

Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також:

Нова гіперзвукова ракета

Перше випробування цієї гіперзвукової ракети визначає важливий крок у розвитку військової технології, який може визначити майбутнє армійської аеронавтики. Ракети такого класу відкривають нові можливості для стратегічного планування та оперативної ефективності.

"Цей випробувальний політ, перший із багатьох, запланованих на цей рік, демонструє наш швидкий підхід до розвитку та є важливою віхою для компанії. Тепер у нас є недорога гіперзвукова випробувальна платформа, готова до запуску на вимогу", — наголосив генеральний директор Castelion, Брайон Харгіс.

Компанія вже має контракти з ВПС і ВМС США, а її успіх у привабленні інвестицій (зокрема від Andreessen Horowitz і Lavrock Ventures у розмірі 14,2 млн. доларів) свідчить про високий інтерес до розвитку цієї гіперзвукової технології.

Castelion прагне не лише створити гіперзвукову ракету, але й повноцінну систему озброєння, яка включатиме станцію управління та лінію передачі даних. Цей амбіційний план робить компанію серйозним конкурентом для вже відомих підрядників збройових сил Пентагону, таких як RTX і Lockheed Martin.

Нагадаєм, що окупанти завдали удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон".

Також ми писали про те, що Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus.