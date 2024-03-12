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США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты – что известно

12 марта 2024 08:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты – что известно
Гиперзвуковой корабль Castelion испытывается в пустыне Мохаве, Калифорния, США. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Компания Castelion успешно провела первое испытание своей инновационной гиперзвуковой ракеты в рамках программы создания оружия, способного лететь в верхних слоях атмосферы. Этот прототип может развивать скорость, превышающую скорость звука более чем в пять раз.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Первое испытание этой гиперзвуковой ракеты определяет важный шаг в развитии военной технологии, который может определить будущее армейской аэронавтики. Ракеты такого класса открывают новые возможности для стратегического планирования и оперативной эффективности.

"Этот испытательный полет, первый из многих, запланированных на этот год, демонстрирует наш быстрый подход к развитию и является важной вехой для компании. Теперь у нас есть недорогая гиперзвуковая испытательная платформа, готовая к запуску по требованию", — подчеркнул генеральный директор Castelion, Брайон Харгис.

Компания уже имеет контракты с ВВС и ВМС США, а ее успех в привлечении инвестиций (в частности от Andreessen Horowitz и Lavrock Ventures в размере 14,2 млн долларов) свидетельствует о высоком интересе к развитию этой гиперзвуковой технологии.

Castelion стремится не только создать гиперзвуковую ракету, но и полноценную систему вооружения, включающую станцию управления и линию передачи данных. Этот амбициозный план делает компанию серьезным конкурентом для уже известных подрядчиков оружейных сил Пентагона, таких как RTX и Lockheed Martin.

Напомним, что оккупанты нанесли удар по Украине экспериментальной ракетой "Циркон" .

Также мы писали о том, что Шольц снова заявил, что против передачи Украине ракет Taurus .

США
оружие
ракета
Инновации
испытания

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