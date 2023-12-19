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Складання за три години — в Україні налагодили серійне виробництво ударних дронів Cobra

19 грудня 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ударний дрон Cobra - у чому особливість
Презентація ударного БПЛа Cobra. Фото: Андрій Цаплієнко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударний дрон Cobra. Конструкція БпЛа схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Повідомляється, що безпілотник здатний переносити до 15 кілограмів вибухівки на відстань понад 300 кілометрів зі швидкістю 150 км/год. Особливістю Cobra є можливість автономної роботи, включаючи самостійне визначення маршруту та мети.

Журналіст зазначив, що створення одного дрону займає лише три години. Унікальність конструкції Cobra полягає у можливості її модифікації для отримання дронів різних розмірів, форм та конструкцій.

ударний дрон Cobra

Ударний дрон Cobra. Фото: Андрій Цаплієнко

Особливості ударного дрона Cobra

У повідомленні видання building-tech вказується, що технологія виготовлення корпусу цих безпілотників аналогічна технології виробництва літаків, що забезпечує високу швидкість та зниження вартості. До того ж у виробництві використовуються легкі матеріали, такі як дерево, пінопласт та композити.

Інженери підкреслюють, що автономний режим роботи Cobra дозволяє мінімізувати помилки управління та підвищує ефективність застосування у бойових умовах.

ударний дрон Cobra
Ударний дрон Cobra. Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, що українські військові нещодавно представили кадри випробувального польоту найновішого українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Цей безпілотник відрізняється корпусом із фанери та здатний перевозити до 32 кг вибухових речовин.

Також варто нагадати, що безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.

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