Ударний дрон Cobra - у чому особливість

Складання за три години — в Україні налагодили серійне виробництво ударних дронів Cobra
В Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударний дрон Cobra. Конструкція БпЛа схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США і збирається за три години.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Що відомо про ударний дрон Cobra
Повідомляється, що безпілотник здатний переносити до 15 кілограмів вибухівки на відстань понад 300 кілометрів зі швидкістю 150 км/год. Особливістю Cobra є можливість автономної роботи, включаючи самостійне визначення маршруту та мети.
Журналіст зазначив, що створення одного дрону займає лише три години. Унікальність конструкції Cobra полягає у можливості її модифікації для отримання дронів різних розмірів, форм та конструкцій.
Особливості ударного дрона Cobra
У повідомленні видання building-tech вказується, що технологія виготовлення корпусу цих безпілотників аналогічна технології виробництва літаків, що забезпечує високу швидкість та зниження вартості. До того ж у виробництві використовуються легкі матеріали, такі як дерево, пінопласт та композити.
Інженери підкреслюють, що автономний режим роботи Cobra дозволяє мінімізувати помилки управління та підвищує ефективність застосування у бойових умовах.
Нагадаємо, що українські військові нещодавно представили кадри випробувального польоту найновішого українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Цей безпілотник відрізняється корпусом із фанери та здатний перевозити до 32 кг вибухових речовин.
Також варто нагадати, що безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.
Читайте Новини.LIVE!