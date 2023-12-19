Ударный дрон Cobra - в чем особенность

Сборка за три часа — в Украине наладили серийное производство ударных дронов Cobra
В Украине разработан и запущен в массовое производство ударный дрон Cobra. Конструкция БпЛа похожа на Shahed, но стоит значительно дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Что известно про ударный дрон Cobra
Сообщается, что беспилотник способен переносить до 15 килограммов взрывчатки на расстояние свыше 300 километров со скоростью 150 км/ч. Особенностью Cobra является возможность автономной работы, включая самостоятельное определение маршрута и цели.
Журналист указал, что создание одного дрона занимает всего три часа. Уникальность конструкции Cobra заключается в возможности ее модификации для получения дронов различных размеров, форм и конструкций.
Особенности ударного дрона Cobra
В сообщении издания building-tech указывается, что технология изготовления корпуса этих беспилотников аналогична технологии производства самолетов, что обеспечивает высокую скорость и снижение стоимости. К тому же, в производстве используются легкие материалы, такие как дерево, пенопласт и композиты.
Инженеры подчеркивают, что автономный режим работы Cobra позволяет минимизировать ошибки управления и повышает эффективность применения в боевых условиях.
Напомним, что украинские военные недавно представили кадры испытательного полета новейшего украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe. Этот беспилотник отличается корпусом из фанеры и способен перевозить до 32 кг взрывчатых веществ.
Также стоит напомнить, что беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности.
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