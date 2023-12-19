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Сборка за три часа — в Украине наладили серийное производство ударных дронов Cobra

19 декабря 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ударный дрон Cobra - в чем особенность
Презентация ударного БпЛа Cobra. Фото: Андрей Цаплиенко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине разработан и запущен в массовое производство ударный дрон Cobra. Конструкция БпЛа похожа на Shahed, но стоит значительно дешевле — около 2000 долларов США и собирается за три часа.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Что известно про ударный дрон Cobra

Сообщается, что беспилотник способен переносить до 15 килограммов взрывчатки на расстояние свыше 300 километров со скоростью 150 км/ч. Особенностью Cobra является возможность автономной работы, включая самостоятельное определение маршрута и цели.

Журналист указал, что создание одного дрона занимает всего три часа. Уникальность конструкции Cobra заключается в возможности ее модификации для получения дронов различных размеров, форм и конструкций. 

ударный дрон Cobra

Ударный дрон Cobra. Фото: Андрей Цаплиенко

Особенности ударного дрона Cobra

В сообщении издания building-tech указывается, что технология изготовления корпуса этих беспилотников аналогична технологии производства самолетов, что обеспечивает высокую скорость и снижение стоимости. К тому же, в производстве используются легкие материалы, такие как дерево, пенопласт и композиты.

Инженеры подчеркивают, что автономный режим работы Cobra позволяет минимизировать ошибки управления и повышает эффективность применения в боевых условиях.

ударный дрон Cobra
Ударный дрон Cobra. Фото: Андрей Цаплиенко

Напомним, что украинские военные недавно представили кадры испытательного полета новейшего украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe. Этот беспилотник отличается корпусом из фанеры и способен перевозить до 32 кг взрывчатых веществ.

Также стоит напомнить, что беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности. 

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