Samsung Galaxy S24+ проти iPhone 15 Pro: що купити

iPhone та Samsung не сильно відрізняються. Фото: Matthew Moniz

Кожен з телефонів має свої переваги над конкурентом. Але, обираючи між iPhone та Galaxy, значна частина аргументів користувачів зводиться не до технічних характеристик, а до апаратної екосистеми.

Про це написав Pocket Now.

Читайте також:

Ціна

Samsung Galaxy S24+

999,99 долара з 256 ГБ;

1119,99 долара з 512 ГБ.

Оперативка 12 ГБ.

iPhone 15 Pro

999 доларів з 128 ГБ;

1099 доларів з 256 ГБ;

1299 доларів з 512 ГБ;

1499 доларів з 1 ТБ.

Оперативка 8 ГБ.

Дизайн

iPhone 15 Pro має титанову рамку, що допомогло зменшити вагу пристрою на 10% порівняно з iPhone 14 Pro. У Galaxy S24+ рамка, виготовлена з алюмінію, що робить його більш схильним до пошкоджень при падінні.

iPhone має квадратний острівець камери, а у Galaxy об'єктиви виступають назовні. Тут все залежить від смаку користувачів.

Дисплей

iPhone 15 Pro відстає від Galaxy S24+ за кожним фактором, за винятком типу захисту дисплея, який в обох однаковий.

Galaxy S24 оснащений 6,7-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю QHD+ (1440x3120). Вона має адаптивну частоту оновлення (пікова 120 Гц), максимальну яскравість дисплея 2600 ніт і захист Gorilla Glass Victus 2.

iPhone 15 Pro має 6,1-дюймовий OLED-дисплей з технологією ProMotion з адаптивною частотою оновлення 120 Гц, дисплей з роздільною здатністю 1179 x 2556 (більше, ніж FHD+, але менше, ніж QHD+) і піковою яскравістю 2000 ніт. Панель захищена технологією Ceramic Shield.

Продуктивність

Samsung Galaxy S24+ постачається з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, iPhone має флагманський A17 Pro. При регулярному використанні жоден з пристроїв не розчарує.

Батарея

Galaxy S24+ постачається з більшим акумулятором, ніж iPhone 15 Pro — 4900 мАг проти 3274 мАг. Але телефон Apple завдяки тому, як розроблена iOS та ефективному процесору, також працює весь день. Обидва смартфони не підтримують найшвидших стандартів дротової зарядки.

Камера

На папері обидва пристрої за цим показником йдуть нога в ногу, і в більшості випадків будь-які зображення будуть ідеальними для публікації в соціальних мережах. iPhone 15 Pro створює більш нейтральні зображення і має хорошу історію відеозйомки. Galaxy S24+ має чимало унікальних трюків зі штучним інтелектом, який прекрасно редагує фотографії.

Раніше ми порівнювали Samsung Galaxy S24 Ultra з iPhone 15 Pro Max та iPhone 14 з Samsung Galaxy S23 FE.