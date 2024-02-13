Samsung Galaxy S24+ против iPhone 15 Pro: что купить

iPhone и Samsung не сильно отличаются. Фото: Matthew Moniz

Каждый телефон имеет свои преимущества над конкурентом. Но, выбирая между iPhone и Galaxy, значительная часть аргументов пользователей сводится не к техническим характеристикам, а к аппаратной экосистеме.

Об этом написал Pocket Now.

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Цена

Samsung Galaxy S24+

999,99 доллара с 256 ГБ;

1119,99 доллара с 512 ГБ.

Оперативка 12 ГБ.

iPhone 15 Pro

999 долларов со 128 ГБ;

1099 долларов с 256 ГБ;

1299 долларов с 512 ГБ;

1499 долларов с 1 ТВ.

Оперативка 8 ГБ.

Дизайн

iPhone 15 Pro имеет титановую рамку, что помогло снизить вес устройства на 10% по сравнению с iPhone 14 Pro. В Galaxy S24+ рамка изготовлена из алюминия, что делает его более склонным к повреждениям при падении.

iPhone имеет квадратный островок камеры, а у Galaxy объективы выступают наружу. Здесь все зависит от вкуса пользователей.

Дисплей

iPhone 15 Pro отстает от Galaxy S24+ по каждому фактору, за исключением типа защиты дисплея, который у обоих одинаков.

Galaxy S24 оснащен 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением QHD+ (1440x3120). Она имеет адаптивную частоту обновления (пиковая 120 Гц), максимальную яркость дисплея 2600 нит и защиту Gorilla Glass Victus 2.

iPhone 15 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с технологией ProMotion с адаптивной частотой обновления 120 Гц, дисплей с разрешением 1179 x 2556 (больше чем FHD+, но меньше, чем QHD+) и пиковой яркостью 2000 нит. Панель защищена технологией Ceramic Shield.

Производительность

Samsung Galaxy S24+ поставляется с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, iPhone имеет флагманский A17 Pro. При регулярном использовании ни одно из устройств не разочарует.

Батарея

Galaxy S24+ поставляется с большим аккумулятором, чем iPhone 15 Pro – 4900 мАч против 3274 мАч. Но телефон Apple, благодаря тому, как разработана iOS и эффективному процессору, также работает весь день. Оба смартфона не поддерживают самые быстрые стандарты проводной зарядки.

Камера

На бумаге оба устройства по этому показателю идут нога в ногу, и в большинстве случаев любые изображения будут идеальны для публикации в социальных сетях. iPhone 15 Pro создает более нейтральные изображения и имеет хорошую историю видеосъемки. Galaxy S24+ имеет немало уникальных трюков с искусственным интеллектом, прекрасно редактирующих фотографии.

Ранее мы сравнивали Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 с Samsung Galaxy S23 FE.