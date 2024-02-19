Samsung Galaxy A55 проти Galaxy S24 — що купити

Samsung виробляє телефони на будь-який гаманець. Фото: digitaltrends.com

Базовий Galaxy S24 вже зарекомендував себе як один із найкращих телефонів на Android. Як на його тлі виглядатиме бюджетний Galaxy A55, презентація якого очікується вже скоро.

Про це написала Phone Arena.

Дизайн та дисплей

Galaxy A55 отримав 6,5-дюймову панель. Базовий флагман Samsung оснащений лише 6,2-дюймовим екраном, тому є набагато компактнішим телефоном.

Про A55 відомо небагато, окрім того, що він матиме OLED-панель з частотою оновлення 120 Гц. Водночас S24 використовує один з найкращих OLED-екранів класу A+ з частотою оновлення від 1 до 120 Гц.

Захист

A55 поставлятиметься з сертифікатом захисту IP67, тоді як Galaxy S24 може похвалитися IP68. Сертифікат IP68 дозволяє занурювати пристрій під воду на глибину до 1,5 метрів, а IP67 — лише на 1 метр. Не така вже й велика різниця.

Продуктивність

Подейкують, що в A55 компанія Samsung покладеться на власний чипсет Exynos 1480. Всі сподіваються, що продуктивність нового смартфона буде оптимізована у порівнянні з нестабільним торішнім A54. Водночас S24 з процесором Exynos 2400 вже показав свою вражаючу продуктивність.

Камера

Galaxy A55 буде оснащений потрійною камерою, як і його попередники: ширококутна, надширококутна та макрокамера. Багато хто сумнівається, чи потрібна досі остання з них.

Galaxy S24 має 50 МП основну камеру, 12 МП надширококутну та 10 МП 3-кратну телефотокамеру. Цього року Samsung вдосконалив процес обробки зображень, завдяки чому фото виглядають природніше.

Батарея та заряджання

Galaxy S24 отримав акумулятором на 4000 мАг та зарядку на 25 Вт. Galaxy A55 повинен мати більшу батарею та час автономної роботи.

Підсумок

Galaxy S24 за ціною близько 38 000 грн буде телефоном для тих, хто бажає отримати найкращий досвід преміумкласу, хоча його ціна значно вища за прогнозовану вартість Galaxy A55. Схоже, цей телефон отримає мало змін у порівнянні з попередником A54, який зараз коштує в Україні від 15 000 грн. А відтак, він може стати гарною пропозицією для заощадливих людей.

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також порівнювали, який бюджетник кращий — Samsung Galaxy A54 або Galaxy S23 FE.