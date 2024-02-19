Samsung Galaxy A55 против Galaxy S24 — что купить

Samsung производит телефоны на любой кошелек. Фото: digitaltrends.com

Базовый Galaxy S24 уже зарекомендовал себя как один из самых лучших телефонов на Android. Как на его фоне будет смотреться бюджетный Galaxy A55, презентация которого ожидается уже скоро.

Об этом написала Phone Arena.

Дизайн и дисплей

Galaxy A55 получил 6,5-дюймовую панель. Базовый флагман Samsung оснащен только 6,2-дюймовым экраном, поэтому является более компактным телефоном.

Об A55 известно немногое, кроме того, что он будет иметь OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. В то же время, S24 использует один из лучших OLED-экранов класса A+ с частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Защита

A55 будет поставляться с сертификатом защиты IP67, тогда как Galaxy S24 может похвастаться IP68. Сертификат IP68 позволяет погружать устройство под воду на глубину до 1,5 метров, а IP67 — всего на 1 метр. Не такая уж большая разница.

Производительность

Говорят, что в A55 компания Samsung полагается на собственный чипсет Exynos 1480. Все надеются, что производительность нового смартфона будет оптимизирована по сравнению с нестабильным прошлогодним A54. В то же время S24 с процессором Exynos 2400 уже показал свою поразительную производительность.

Камера

Galaxy A55 будет оснащен тройной камерой, как и его предшественники: широкоугольная, сверхширокоугольная и макрокамера. Многие сомневаются, нужна ли до сих пор последняя из них.

Galaxy S24 имеет 50 МП основную камеру, 12 МП сверхширокоугольную и 10 МП 3-кратную телефотокамеру. В этом году Samsung усовершенствовал процесс обработки изображений, благодаря чему фото смотрятся более естественно.

Батарея и зарядка

Galaxy S24 получил аккумулятор на 4000 мАч и зарядку на 25 Вт. Galaxy A55 должен иметь большую батарею и время автономной работы.

Итог

Galaxy S24 по цене около 38 000 грн будет телефоном для желающих получить лучший опыт премиум-класса, хотя его цена значительно выше прогнозируемой стоимости Galaxy A55. Похоже, этот телефон получит мало изменений по сравнению с предшественником A54, который сейчас в Украине стоит от 15 000 грн. Следовательно, он может стать хорошим предложением для экономных людей.

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