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Російські компоненти відсутні — військовий показав, з чого складається ворожий БпЛА

9 грудня 2023 19:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські компоненти відсутні — військовий показав, з чого складається ворожий БпЛА
Військовий демонструє компоненти дрону Shahed-136
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Представник Генерального штабу Збройних сил України показав, з чого складається російський дрон-камікадзе. У ворожих безпілотних апаратах практично відсутні російські компоненти.

Про це в інтерв'ю каналу "Ми Україна" розповів Андрій Рудик з Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки.

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"Ця "коробка" в принципі не російського виробництва, як і увесь безпілотний апарат "шахед". Правильно буде сказати — баражучий боєприпас", — підкреслив військовий.

Він зазначив, що саме електроніка перетворює зброю в сучасну та надає точності. При цьому він звернув увагу, що у "шахедах", виробництво яких нібито освоїла Росія, зовсім немає компонентів російського походження.

Раніше ми повідомляли, що журналісти видання The Times показали склад нових українських морських дронів Magura V5. Як відомо, вони побували на об'єкті Головного управління розвідки України, де їм показали українську техніку.

Нагадаємо, раніше у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському  нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.  

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