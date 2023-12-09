Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Российские компоненты отсутствуют — военный показал, из чего состоит вражеский БпЛА arrow

Российские компоненты отсутствуют — военный показал, из чего состоит вражеский БпЛА

9 декабря 2023 19:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские компоненты отсутствуют — военный показал, из чего состоит вражеский БпЛА
Военный демонстрирует компоненты дрона Shahed-136
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины показал, из чего состоит российский дрон-камикадзе. Во вражеских беспилотных аппаратах практически отсутствуют российские компоненты.

Об этом в интервью каналу "Мы Украина" рассказал Андрей Рудык из Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники.

Читайте также:

 

Военный продемонстрировал коробку, которая является "мозгом" шахеда

"Эта "коробка" в принципе не российского производства, как и весь беспилотный аппарат "шахед". Правильно будет сказать — баражующий боеприпас", — подчеркнул военный.

Он отметил, что именно электроника превращает оружие в современное и придает точность. При этом он обратил внимание, что в "шахедах", производство которых якобы освоила Россия, нет компонентов российского происхождения.

Ранее мы сообщали, что журналисты издания The Times показали состав новых украинских морских дронов Magura V5. Они побывали на объекте Главного управления разведки Украины, где им показали украинскую технику.

Напомним, ранее в Крыму произошел очередной ''хлопок''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме