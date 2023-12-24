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Представлено новий дворежимний OLED-монітор — що в ньому особливого

24 грудня 2023 09:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Представлено новий дворежимний OLED-монітор — що в ньому особливого
Новий OLED-монітор. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У наступному році компанія LG випустить нові OLED-монітори. Під час користування ними в один клік можна буде змінювати режим відображення.

Про це повідомляє пресслужба LG.

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Так, компанія представила декілька OLED-моделей UltraGear, які випустять у 2024 році, серед них 32GS95UE на 32 дюйми, що має подвійний режим роботи.

Відомо, що монітор отримав підтримку функції Dual-Hz, що дає змогу змінювати режим відображення в один клік — 1080p з кадровою частотою 480 Гц для змагальних ігор або 4К з кадровою частотою 240 Гц для спокійних.

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LG UltraGear 32GS95UE. Фото: LG

Характеристики монітора: час відгуку 0,03 мс, охоплення колірної гами DCI-P3 98,5% і коефіцієнт контрастності 1 500 000:1.

Також він сумісний як з G-Sync і FreeSync Premium Pro. Варіанти підключення: два порти HDMI 2.1 і один DisplayPort 1.4.  

Крім того, ще одна особливість — технологія Pixel Sound, що інтегрує динаміки в саму OLED-панель, що виключає потребу у зовнішніх динаміках та заощаджує простір на столі.

Вартість монітора назвуть під час виставки CES 2024, що пройде в січні 2024 року.

Нагадаємо, що у 2024 році Apple збільшить діагоналі екранів iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max до 6,3 й 6,9 дюйма відповідно. За інформацією інсайдерів, це робиться для того, щоб дати більше простору оновленій камері.

Також ми писали, що відтепер програма самостійного ремонту Samsung поширюється на складані смартфони Galaxy Z Fold5 та Z Flip5. Загалом зараз спробувати себе технарями можуть власники 15 пристроїв компанії в понад 30 країнах світу.

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