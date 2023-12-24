Представлен новый двухрежимный OLED-монитор – что в нем особенного

Новый OLED-монитор. Фото: скриншот с видео

В следующем году компания LG выпустит новые OLED-мониторы. При использовании их в один клик можно изменить режим отображения.

Об этом сообщает пресс-служба LG.

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Так, компания представила несколько OLED-моделей UltraGear, которые выпустят в 2024 году, в том числе 32GS95UE на 32 дюйма, что имеет двойной режим работы.

Известно, что монитор получил поддержку функции Dual-Hz, позволяющей изменять режим отображения в один клик — 1080p с кадровой частотой 480 Гц для состязанных игр или 4К с кадровой частотой 240 Гц для спокойных.

LG UltraGear 32GS95UE. Фото: LG

Характеристики монитора: время отклика 0,03 мс, охват цветовой гаммы DCI-P3 98,5% и коэффициент контрастности 1500000:1.

Также он совместим как с G-Sync и FreeSync Premium Pro. Варианты подключения: два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.

Кроме того, еще одна особенность — технология Pixel Sound, интегрирующая динамики в самую OLED-панель, исключающая потребность во внешних динамиках и экономящая пространство на столе.

Стоимость монитора назовут на выставке CES 2024, которая пройдет в январе 2024 года.

Напомним, что в 2024 году Apple увеличит диагонали экранов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. По информации инсайдеров, это делается для того, чтобы дать больше пространства обновленной камере.

Также мы писали, что теперь программа самостоятельного ремонта Samsung распространяется на сложные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. В общей сложности сейчас попробовать себя технарями могут владельцы 15 устройств компании в более чем 30 странах мира.