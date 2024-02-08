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OnePlus 12R проти Samsung Galaxy S23 FE — який смартфон вибрати

8 лютого 2024 20:20
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OnePlus 12R проти Samsung Galaxy S23 FE: що купити
OnePlus 12R чи Galaxy S23 FE? Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Смартфони Samsung Galaxy S23 FE та OnePlus 12R пропонують вражаючий набір функцій і специфікацій в середньому ціновому сегменті. Лише пряме порівняння телефонів допоможе вибрати з них кращий саме для вас.

Про це написав Pocket Now.

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OnePlus 12R

Фото: root-nation.com

Новий король середнього класу, оснащений потужною потрійною камерою, флагманським чипом Snapdragon 8 Gen 2 та великим акумулятором на 5500 мАг, якого легко вистачає на цілий день. Він підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, заряджаючись до 100% приблизно за 30 хвилин.

Ціна: 500 доларів.

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: thehindu.com

Смартфон оснащений потужною потрійною камерою, флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 1 та акумулятором на 4500 мАг, який дозволяє робити фотографії, грати в ігри та переглядати вебсторінки протягом дня. Він підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт і бездротову — 15 Вт.

Ціна: від 550 доларів.

OnePlus 12R або Samsung Galaxy S23 FE?

  • OnePlus 12R має 6,78-дюймовий дисплей. Samsung Galaxy S23 FE поставляється з 6,4-дюймовим екраном.
  • Обидва телефони підтримують частоту оновлення до 120 Гц.
  • OnePlus 12R оснащений новішим процесором Snapdragon 8 Gen 2, а Samsung Galaxy S23 FE має застарілий чіпсет Snapdragon 8 Gen 1.
  • OnePlus 12R має більший акумулятор на 5500 мАг з можливістю швидкої зарядки, а S23 FE оснащений акумулятором на 4500 мАг з потужністю зарядки лише 25 Вт.
  • Samsung S23 FE має кращий захист від води та пилу порівняно з OnePlus 12R.
  • Samsung Galaxy S23 FE пропонує запис відео у форматі 4K з фронтальної камери, в той час, як OnePlus 12R —.лише запис відео у форматі до 1080p через селфі-камеру.
  • OnePlus 12R трохи дешевший у порівнянні з Galaxy S23 FE.

OnePlus 12R проти Samsung Galaxy S23 FE: що купити?

З точки зору співвідношення ціни та якості, OnePlus 12R — кращий вибір. Смартфон має потужніший процесор і батарею, швидшу дротову зарядку та більший дисплей для кращої роботи з мультимедіа.

Однак, якщо віддаєте перевагу телефонам з трохи меншим дисплеєм й універсальнішим налаштуванням камери, Samsung Galaxy S23 FE може підійти більше. Також він має бездротову зарядку та ексклюзивні функції Samsung.

Раніше ми представляли рейтинги найкращих смартфонів OnePlus та Samsung у 2023 році.

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