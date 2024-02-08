OnePlus 12R против Samsung Galaxy S23 FE — какой смартфон выбрать
Смартфоны Samsung Galaxy S23 FE и OnePlus 12R предлагают впечатляющий набор функций и спецификаций в среднем ценовом сегменте. Только прямое сравнение телефонов поможет выбрать из них лучший для вас.
Об этом написал Pocket Now.
OnePlus 12R
Новый король среднего класса оснащен мощной тройной камерой, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 и большим аккумулятором на 5500 мАч, которого легко хватает на целый день. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, заряжаясь до 100% примерно за 30 минут.
Цена: 500 долларов.
Samsung Galaxy S23 FE
Смартфон оснащен мощной тройной камерой, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором на 4500 мАч, позволяющим делать фотографии, играть в игры и просматривать веб-страницы в течение дня. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную — 15 Вт.
Цена: от 550 долларов.
OnePlus 12R или Samsung Galaxy S23 FE?
- OnePlus 12R имеет 6,78-дюймовый дисплей. Samsung Galaxy S23 FE поставляется с 6,4-дюймовым экраном.
- Оба телефона поддерживают частоту обновления до 120 Гц.
- OnePlus 12R оснащен более новым процессором Snapdragon 8 Gen 2, а Samsung Galaxy S23 FE имеет устаревший чипсет Snapdragon 8 Gen 1.
- OnePlus 12R обладает большим аккумулятором на 5500 мАч с возможностью быстрой зарядки, а S23 FE оснащен аккумулятором на 4500 мАч с мощностью зарядки всего 25 Вт.
- Samsung S23 FE обладает лучшей защитой от воды и пыли по сравнению с OnePlus 12R.
- Samsung Galaxy S23 FE предлагает запись видео в формате 4K с фронтальной камеры, в то время как OnePlus 12R — только запись видео в формате до 1080p через селфи-камеру.
- OnePlus 12R немного дешевле по сравнению с Galaxy S23 FE.
OnePlus 12R против Samsung Galaxy S23 FE: что купить?
С точки зрения соотношения цены и качества, OnePlus 12R — лучший выбор. Смартфон имеет более мощный процессор и батарею, более быструю проводную зарядку и больший дисплей для лучшей работы с мультимедиа.
Однако, если предпочитаете телефоны с немного меньшим дисплеем и более универсальными настройками камеры, Samsung Galaxy S23 FE может подойти больше. Также телефон имеет беспроводную зарядку и эксклюзивные функции Samsung.
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