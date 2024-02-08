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OnePlus 12R против Samsung Galaxy S23 FE — какой смартфон выбрать

8 февраля 2024 20:20
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OnePlus 12R против Samsung Galaxy S23 FE: что купить
OnePlus 12R или Galaxy S23 FE? Фото: phonearena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Смартфоны Samsung Galaxy S23 FE и OnePlus 12R предлагают впечатляющий набор функций и спецификаций в среднем ценовом сегменте. Только прямое сравнение телефонов поможет выбрать из них лучший для вас.

Об этом написал Pocket Now.

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OnePlus 12R

Фото: root-nation.com

Новый король среднего класса оснащен мощной тройной камерой, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 и большим аккумулятором на 5500 мАч, которого легко хватает на целый день. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, заряжаясь до 100% примерно за 30 минут.

Цена: 500 долларов.

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: thehindu.com

Смартфон оснащен мощной тройной камерой, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором на 4500 мАч, позволяющим делать фотографии, играть в игры и просматривать веб-страницы в течение дня. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную — 15 Вт.

Цена: от 550 долларов.

OnePlus 12R или Samsung Galaxy S23 FE?

  • OnePlus 12R имеет 6,78-дюймовый дисплей. Samsung Galaxy S23 FE поставляется с 6,4-дюймовым экраном.
  • Оба телефона поддерживают частоту обновления до 120 Гц.
  • OnePlus 12R оснащен более новым процессором Snapdragon 8 Gen 2, а Samsung Galaxy S23 FE имеет устаревший чипсет Snapdragon 8 Gen 1.
  • OnePlus 12R обладает большим аккумулятором на 5500 мАч с возможностью быстрой зарядки, а S23 FE оснащен аккумулятором на 4500 мАч с мощностью зарядки всего 25 Вт.
  • Samsung S23 FE обладает лучшей защитой от воды и пыли по сравнению с OnePlus 12R.
  • Samsung Galaxy S23 FE предлагает запись видео в формате 4K с фронтальной камеры, в то время как OnePlus 12R — только запись видео в формате до 1080p через селфи-камеру.
  • OnePlus 12R немного дешевле по сравнению с Galaxy S23 FE.

OnePlus 12R против Samsung Galaxy S23 FE: что купить?

С точки зрения соотношения цены и качества, OnePlus 12R — лучший выбор. Смартфон имеет более мощный процессор и батарею, более быструю проводную зарядку и больший дисплей для лучшей работы с мультимедиа.

Однако, если предпочитаете телефоны с немного меньшим дисплеем и более универсальными настройками камеры, Samsung Galaxy S23 FE может подойти больше. Также телефон имеет беспроводную зарядку и эксклюзивные функции Samsung.

Ранее мы представляли рейтинги лучших смартфонов OnePlus и Samsung в 2023 году.

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