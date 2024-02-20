Як сушити iPhone — в жодному разу не кладіть його в миску з рисом

Ніколи так не робіть. Фото: @AppleExplained

Багато користувачів iPhone, які випадково намочили свій смартфон, користуються давнім лайфхаком, занурюючи пристрій у миску з рисом, щоб він всотав у себе вологу. Однак в офіційних оновлених документах технічної підтримки Apple не рекомендують цього робити, посилаючись на те, що частинки рису можуть застрягти в делікатних портах телефону, що може призвести до ще сильнішого пошкодження пристрою.

Про це повідомив Supercharge.

Як сушити iPhone

Обережно постукайте телефоном по руці зарядним портом донизу. Це полегшить витіснення зайвої рідини, подібно до того, як ви струшуєте воду з вуха після купання.

Покладіть телефон у добре провітрюване місце і дайте йому висохнути природним чином. Уникайте замкнутих просторів або прямих сонячних променів, оскільки вони можуть перешкоджати процесу сушіння.

Утримайтеся від заряджання iPhone принаймні 30 хвилин. Дуже важливо дати достатньо часу для повного висихання внутрішніх компонентів, що в деяких випадках може зайняти до 24 годин.

Якщо попередження про виявлення рідини не зникає, наберіться терпіння і дайте пристрою висохнути остаточно. Продовження появи попередження вказує на наявність залишкової вологи всередині пристрою.

Коли телефон повністю висохне, спробуйте зарядити його знову, під'єднавши кабель.

Важливо зазначити, що ці рекомендації стосуються лише iPhone, оснащених функцією сповіщення про потрапляння рідини, як правило, це моделі від iPhone XS і вище. Хоча загальні принципи залишаються схожими.

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