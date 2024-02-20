Как сушить iPhone — никогда не кладите его в миску с рисом

Не засовывайте iPhone в рис — Apple объяснил, что делать, когда намок телефон
Многие пользователи iPhone, случайно намочившие свой смартфон, пользуются давним лайфхаком, погружая устройство в миску с рисом, чтобы он впитал в себя влагу. Однако в официальных обновленных документах технической поддержки Apple не рекомендуют этого делать, ссылаясь на то, что частицы риса могут застрять в деликатных портах телефона, что может привести к еще более сильному повреждению устройства.
Об этом сообщил Supercharge.
Как сушить iPhone
- Осторожно постучите телефоном по руке зарядным портом вниз. Это облегчит вытеснение лишней жидкости, подобно тому, как вы встряхиваете воду из уха после купания.
- Уложите телефон в хорошо проветриваемое место и дайте ему высохнуть естественным образом. Избегайте замкнутых пространств или прямых солнечных лучей, так как они могут препятствовать процессу сушки.
- Удержитесь от зарядки iPhone не менее 30 минут. Очень важно дать достаточно времени для полного высыхания внутренних компонентов, что в некоторых случаях может занять до 24 часов.
- Если предупреждение об обнаружении жидкости не исчезает, наберитесь терпения и дайте устройству окончательно высохнуть. Продолжение появления предупреждения указывает на наличие остаточной влаги внутри устройства.
- Когда телефон полностью высохнет, попробуйте зарядить его снова, подключив кабель.
Важно отметить, что эти рекомендации касаются только iPhone, оснащенных функцией оповещения о попадании жидкости, обычно это модели от iPhone XS и выше. Хотя общие принципы остаются схожими.
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