Как сушить iPhone — никогда не кладите его в миску с рисом

Никогда так не поступайте. Фото: @AppleExplained

Многие пользователи iPhone, случайно намочившие свой смартфон, пользуются давним лайфхаком, погружая устройство в миску с рисом, чтобы он впитал в себя влагу. Однако в официальных обновленных документах технической поддержки Apple не рекомендуют этого делать, ссылаясь на то, что частицы риса могут застрять в деликатных портах телефона, что может привести к еще более сильному повреждению устройства.

Об этом сообщил Supercharge.

Как сушить iPhone

Осторожно постучите телефоном по руке зарядным портом вниз. Это облегчит вытеснение лишней жидкости, подобно тому, как вы встряхиваете воду из уха после купания.

Уложите телефон в хорошо проветриваемое место и дайте ему высохнуть естественным образом. Избегайте замкнутых пространств или прямых солнечных лучей, так как они могут препятствовать процессу сушки.

Удержитесь от зарядки iPhone не менее 30 минут. Очень важно дать достаточно времени для полного высыхания внутренних компонентов, что в некоторых случаях может занять до 24 часов.

Если предупреждение об обнаружении жидкости не исчезает, наберитесь терпения и дайте устройству окончательно высохнуть. Продолжение появления предупреждения указывает на наличие остаточной влаги внутри устройства.

Когда телефон полностью высохнет, попробуйте зарядить его снова, подключив кабель.

Важно отметить, что эти рекомендации касаются только iPhone, оснащенных функцией оповещения о попадании жидкости, обычно это модели от iPhone XS и выше. Хотя общие принципы остаются схожими.

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