Роботи Vepr від компанії Brave1 діють на фронті

На фронті працюють роботи Vepr — в Мінцифри розповіли про можливості унікальної розробки
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1. Ця унікальна розробка підсилює можливості військових, а також допомагає їм зберегти свої життя.
Про це Федоров написав на своїй сторінці у Telegram.
Роботи Vepr на фронті
"Vepr — універсальний робот, який технологічно підсилює військових і водночас зберігає їхні життя", — розповів Федоров.
Основні функції і проможності роботів Vepr:
- евакуйовувати поранених бійців з поля бою
- підвозити боєприпаси та провізію на позиції
- дистанційно мінувати
- дистанційно розміновувати
Окрім того, Vepr можна використовувати для навчання снайперів. Військові встановлюють на підйомник мішень, робот рухається, зупиняється в різних точках. Тим часом снайпер намагається влучити в ціль.
Роботом можна не лише керувати дистанційно, він спроможний їздити автономно за заданими координатами.
"У всіх випадках оператор перебуває в безпеці за кілька кілометрів, а робот дистанційно виконує завдання", — пояснив Федоров.
Раніше ми розповідали, що в Україні в Одеській області робот допомагав рятувальникам гасити пожежу.
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