Роботи Vepr від компанії Brave1 діють на фронті

Роботів Vepr. Фото: скриншот

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1. Ця унікальна розробка підсилює можливості військових, а також допомагає їм зберегти свої життя.

Про це Федоров написав на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Роботи Vepr на фронті

"Vepr — універсальний робот, який технологічно підсилює військових і водночас зберігає їхні життя", — розповів Федоров.

Основні функції і проможності роботів Vepr:

евакуйовувати поранених бійців з поля бою

підвозити боєприпаси та провізію на позиції

дистанційно мінувати

дистанційно розміновувати

Окрім того, Vepr можна використовувати для навчання снайперів. Військові встановлюють на підйомник мішень, робот рухається, зупиняється в різних точках. Тим часом снайпер намагається влучити в ціль.

Роботом можна не лише керувати дистанційно, він спроможний їздити автономно за заданими координатами.

"У всіх випадках оператор перебуває в безпеці за кілька кілометрів, а робот дистанційно виконує завдання", — пояснив Федоров.

Раніше ми розповідали, що в Україні в Одеській області робот допомагав рятувальникам гасити пожежу.

Також компанія Mercedes залучатиме людиноподібних роботів для виробництва авто.