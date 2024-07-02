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На фронте работают работы Vepr — в Минцифре рассказали о возможностях уникальной разработки

2 июля 2024 00:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Работы Vepr от компании Brave1 действуют на фронте
Роботов Vepr. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на фронте уже больше года работают 30 роботов Vepr от участников кластера Brave1. Эта уникальная разработка усиливает возможности военных и помогает им сохранить свои жизни.

Об этом Федоров написал на своей странице в Telegram.

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Работы Vepr на фронте

"Vepr — универсальный робот, который технологически усиливает военных и одновременно сохраняет их жизнь", — рассказал Федоров.

Основные функции и возможности роботов Vepr:

  • эвакуировать раненых бойцов с поля боя
  • подвозить боеприпасы и провизию на позиции
  • дистанционно минировать
  • дистанционно разминировать

Кроме того, Vepr можно использовать для обучения снайперам. Военные устанавливают на подъемник мишень, робот двигается, останавливается в разных точках. Тем временем снайпер пытается поразить цель.

Роботом можно не только управлять дистанционно, он способен ездить автономно по заданным координатам.

"Во всех случаях оператор находится в безопасности за несколько километров, а робот дистанционно выполняет задачи", — пояснил Федоров.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в Одесской области робот помогал спасателям тушить пожар.

Также компания Mercedes будет привлекать человекоподобных роботов для производства авто.

Михаил Федоров война Минцифры технологии война в Украине роботы

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