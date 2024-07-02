Работы Vepr от компании Brave1 действуют на фронте

На фронте работают работы Vepr — в Минцифре рассказали о возможностях уникальной разработки
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на фронте уже больше года работают 30 роботов Vepr от участников кластера Brave1. Эта уникальная разработка усиливает возможности военных и помогает им сохранить свои жизни.
Об этом Федоров написал на своей странице в Telegram.
Работы Vepr на фронте
"Vepr — универсальный робот, который технологически усиливает военных и одновременно сохраняет их жизнь", — рассказал Федоров.
Основные функции и возможности роботов Vepr:
- эвакуировать раненых бойцов с поля боя
- подвозить боеприпасы и провизию на позиции
- дистанционно минировать
- дистанционно разминировать
Кроме того, Vepr можно использовать для обучения снайперам. Военные устанавливают на подъемник мишень, робот двигается, останавливается в разных точках. Тем временем снайпер пытается поразить цель.
Роботом можно не только управлять дистанционно, он способен ездить автономно по заданным координатам.
"Во всех случаях оператор находится в безопасности за несколько километров, а робот дистанционно выполняет задачи", — пояснил Федоров.
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