Работы Vepr от компании Brave1 действуют на фронте

Роботов Vepr. Фото: скриншот

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на фронте уже больше года работают 30 роботов Vepr от участников кластера Brave1. Эта уникальная разработка усиливает возможности военных и помогает им сохранить свои жизни.

Об этом Федоров написал на своей странице в Telegram.

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"Vepr — универсальный робот, который технологически усиливает военных и одновременно сохраняет их жизнь", — рассказал Федоров.

Основные функции и возможности роботов Vepr:

эвакуировать раненых бойцов с поля боя

подвозить боеприпасы и провизию на позиции

дистанционно минировать

дистанционно разминировать

Кроме того, Vepr можно использовать для обучения снайперам. Военные устанавливают на подъемник мишень, робот двигается, останавливается в разных точках. Тем временем снайпер пытается поразить цель.

Роботом можно не только управлять дистанционно, он способен ездить автономно по заданным координатам.

"Во всех случаях оператор находится в безопасности за несколько километров, а робот дистанционно выполняет задачи", — пояснил Федоров.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в Одесской области робот помогал спасателям тушить пожар.

Также компания Mercedes будет привлекать человекоподобных роботов для производства авто.