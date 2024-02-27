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Motorola представила концепт гнучкого телефона, який носять на зап'ясті

27 лютого 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Motorola розробила гнучкий смартфон, який можна носити, як годинник
Motorola представила гібрид смартфона та смартгодинника. Фото: androidpolice.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Motorola представила концепт гнучкого смартфона на Всесвітньому мобільному конгресі MWC 2024, який зараз триває в Барселоні. З'ясувалося, що компанія працює над розробкою пристрою, який одночасно може виконувати функції телефону та смартгодинника.

Про це повідомив Phone Arena.

Пристрій отримав назву Motorola Adaptive Display. Його задня панель виготовлена з м'якої сітки, щоб зробити носіння телефону комфортнішим для користувача. Ремінець на зап'ясті, ймовірно, кріпиться на магнітах, які розташовані в пласких частинах пристрою, щоб допомогти телефону триматися на руці.

Адаптивний дисплей Motorola Adaptive Display вже пропонує той самий рівень функціональності, що й у зовнішнього екрана складаного телефона Motorola Razr Plus. Тобто дозволяє керувати кількома додатками, коли пристрій зігнутий навколо руки.

Рівень, на якому цей телефон може згинатися, досить обмежений, й на цей час його трохи складно крутити та керувати ним, але поки що йдеться лише про концепт.

Motorola представила концепт гнучкого телефона, який носиться на зап'ясті - фото 1
Фото: androidpolice.com

Раніше ми порівнювали смартфони Motorola Razr 2023 та Samsung Galaxy Z Flip 5, а також — Galaxy Z Flip5 та Motorola Razr+.

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