Motorola розробила гнучкий смартфон, який можна носити, як годинник

Motorola представила гібрид смартфона та смартгодинника. Фото: androidpolice.com

Motorola представила концепт гнучкого смартфона на Всесвітньому мобільному конгресі MWC 2024, який зараз триває в Барселоні. З'ясувалося, що компанія працює над розробкою пристрою, який одночасно може виконувати функції телефону та смартгодинника.

Про це повідомив Phone Arena.

Пристрій отримав назву Motorola Adaptive Display. Його задня панель виготовлена з м'якої сітки, щоб зробити носіння телефону комфортнішим для користувача. Ремінець на зап'ясті, ймовірно, кріпиться на магнітах, які розташовані в пласких частинах пристрою, щоб допомогти телефону триматися на руці.

Адаптивний дисплей Motorola Adaptive Display вже пропонує той самий рівень функціональності, що й у зовнішнього екрана складаного телефона Motorola Razr Plus. Тобто дозволяє керувати кількома додатками, коли пристрій зігнутий навколо руки.

Рівень, на якому цей телефон може згинатися, досить обмежений, й на цей час його трохи складно крутити та керувати ним, але поки що йдеться лише про концепт.

Фото: androidpolice.com

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