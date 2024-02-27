Motorola разработала гибкий смартфон, который можно носить как часы

Motorola представила гибрид смартфона и смарт-часов. Фото: androidpolice.com

Motorola представила концепт гибкого смартфона на Всемирном мобильном конгрессе MWC 2024, который сейчас проходит в Барселоне. Выяснилось, что компания работает над разработкой устройства, которое одновременно может выполнять функции телефона и смарт-часов.

Об этом сообщил Phone Arena.

Устройство получило название Motorola Adaptive Display. Его задняя панель изготовлена из мягкой сетки, чтобы сделать ношение телефона более комфортным для пользователя. Ремешок на запястье, вероятно, крепится на магнитах, расположенных в плоских частях устройства, чтобы помочь телефону держаться на руке.

Адаптивный дисплей Motorola Adaptive Display уже предлагает тот же уровень функциональности, что и у внешнего экрана складного телефона Motorola Razr Plus. То есть позволяет управлять несколькими приложениями, когда устройство изогнуто вокруг руки.

Уровень, на котором этот телефон может изгибаться, достаточно ограничен, и в настоящее время его немного сложно крутить и управлять им, но пока речь идет только о концепте.

Фото: androidpolice.com

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