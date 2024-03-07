Маск анонсував, що платформа Х може отримати платіжні ліцензії

Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Соціальна мережа X, колишній Twitter, може піти шляхом відмови від відображення кількості лайків та репостів, вважає Ілон Маск. За його думкою, ця функція призводить до непорядності на платформі та впливає на її загальний вигляд.

Про це повідомляє Reuters.

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З моменту придбання компанії, відомої раніше як Twitter у 2022 році, Ілон Маск прагне перетворити X на "вседодаток", аналогічний популярному китайському додатку WeChat від Tencent. Це означає розширення функцій за межі соціальної мережі, включаючи можливість переказу грошей між користувачами X.

В середу Ілон Маск оголосив, що його соціальна медіа-платформа X може невдовзі отримати ліцензію на переказ грошей в Нью-Йорку, роблячи крок у напрямку надання платіжних сервісів. Маск також повідомив, що отримання ліцензії в Каліфорнії може відбутися вже протягом наступного місяця або найближчим часом, і що подальший процес в Нью-Йорку може зайняти "через кілька місяців".

Експерти вказують, що для надання своїх послуг на всій території США X повинен отримати ліцензії на грошові перекази в кожному штаті. Маск підкреслив, що схвалення в Нью-Йорку та Каліфорнії має особливу вагу, оскільки ці штати відомі довготривалими процесами затвердження. Деякі інші штати, включаючи Пенсільванію та Юту, вже видали X ліцензії на переказ грошей.

Це не перший раз, коли Маск вносить радикальні зміни в X після того, як він придбав платформу у жовтні 2022 року. Раніше, в серпні, він анонсував видалення всіх заголовків статей з посилань, щоб покращити естетику сайту. Хоча ці зміни були впроваджені в жовтні, менше ніж за два місяці Маск вирішив відмовитися від цього рішення.

У своєму останньому заявленні в соцмережі X, він повідомив, що заголовки статей будуть відображатися "у верхній частині зображення картки URL". Тепер Ілон Маск розглядає можливість відмови від відображення кількості лайків та репостів, прагнучи створити більш організовану та приємну атмосферу на своїй соцмережі.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск сказав, що не фінансуватиме кандидатів у президенти США. До цього газета New York Times писала, що Дональд Трамп шукає гроші на свою президентську кампанію.

Також ми писали про те, що Ілон Маск подав до суду на розробника проєкту штучного інтелекту ChatGPT — компанію OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана. Маск заявив, що Альтман порушив місії засновника стартапу зі штучного інтелекту і поставив прибуток вище, ніж користь людству.